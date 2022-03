Os donos dos Chicago Cubs, da Liga norte-americana de basebol (MLB), mostraram esta quarta-feira interesse em comprar o campeão europeu e mundial de futebol, o Chelsea, cujo dono, o russo Roman Abramovich, foi sancionado pelo governo britânico.

A família Ricketts comunicou esta quarta-feira a vontade de liderar um grupo de investimento que faça até sexta-feira uma proposta formal pelo emblema da Premier League.

O interesse nos londrinos já atraiu interesse de um consórcio que inclui multimilionários suíços e um dos donos dos Los Angeles Dodgers, também do basebol, mas também do empresário britânico Nick Candy.

Roman Abramovich, que também tem nacionalidade portuguesa, viu os seus ativos congelados e já mostrou intenção de vender o clube, atualmente amarrado pelas sanções aplicadas a oligarcas russos na sequência da investida militar da Rússia na Ucrânia.

Das sanções do governo britânico aplicadas ao dono do clube, Roman Abramovich, oligarca próximo de Vladimir Putin, presidente russo, resulta, entre outras medidas, que o Chelsea esteja impedido de vender bilhetes aos seus adeptos, para que o russo não possa gerar receitas através deste expediente.

O Chelsea está impedido de vender bilhetes para jogos e negociar jogadores, enquanto o processo de venda foi suspenso por causa das sanções impostas a Roman Abramovich.

Segundo o governo britânico, até ao momento, os adeptos do Chelsea têm revelado um comportamento “totalmente inapropriado”, uma vez que estão a usar o minuto de apoio à Ucrânia, decretado antes do início dos jogos de futebol, para gritar pelo nome do seu presidente.