Quando se está a chegar ao final das duas partes de “Phoenix Rising”, documentário sobre a atriz Evan Rachel Wood e a sua história como sobrevivente de violência doméstica, há algo que fica percetível nas entrelinhas, e às tantas não se percebe se é uma escolha da realizadora, Amy Berg, ou uma imagem que passa pela expressividade e vulnerabilidade da atriz: a ideia de que Evan Rachel Wood esteve sempre sozinha. A segunda hipótese parece mais evidente. É um detalhe que vence as aparências – nem sempre as companhias são as necessárias –, que assalta o espectador ao fim das duas horas e meia. E, depois, ainda perguntamos, como é que isto não foi evidente?

O documentário chega à HBO Max em duas partes: uma, “Phoenix Rising: Don’t Fall”, já está disponível, e uma segunda, “Phoenix Rising: Stand Up”, chega esta quinta-feira, dia 17. Ambos os episódios são muitas vezes ocupados pelo silêncio que existia na vida de Evan Rachel Wood. Esse silêncio conjuga-se com a tal solidão e “Phoenix Rising” é mais um passo para Evan Rachel Wood sair desse lugar. Um espaço que foi criado, explica a atriz, sobretudo na relação que manteve com Brian Warner, mais conhecido como Marilyn Manson, que começou em 2007, quando a atriz tinha 18 anos e o músico 37. Durou até 2011. Manson desmente tudo — aliás, recentemente até processou Rachel Wood e Ilma Gore – que também surge no documentário e tem estado ao lado da atriz nas suas batalhas legais e não só – por difamação.

A documentarista Amy Berg – já nomeada para um Óscar por “Livrai-nos do Mal”, entende que para o espectador perceber a versão de Evan Rachel Wood é preciso perceber quem era a atriz em 2007. É uma viagem no tempo que surge por diversas vezes ao longo das duas partes. E mesmo quem tenha alguma memória do início da carreira de Wood, e do mediatismo que atriz conquistou, será quase forçado a relembrar e a repensar como a via na altura.

[o trailer de “Phoenix Rising”:]

Eis o que se passou. Evan Rachel Wood, atriz desde criança – fez parte do elenco da série “Profiler”, por exemplo – ganha especial notoriedade como Tracy Freeland, a adolescente problemática de “13”, o filme de 2003 de Catherine Hardwicke. Na altura, foi um filme marcante pelo seu retrato da adolescência, e marcou o que se seguiu na vida de Rachel Wood enquanto figura de rebeldia. Filmes como “Inocência Sedutora” ou “Recortes da Minha Vida” ajudaram a construir esse retrato. Como a atriz diz a dado momento no documentário, quiseram fazer dela uma versão moderna de Lolita.

Os média também contribuíram para isso. A imprensa tratava Evan Rachel Wood como rebelde, sedutora e um objeto de desejo que ela própria sedimentava. Há um momento chave no início do documentário, que mostra a atriz a olhar para fotografias de então — e até anteriores — em que a própria diz em voz alta, para se recordar, e para despertar a atenção da audiência: “eu ainda era uma criança”.

É essa criança que começa uma relação com Brian Warner. Seduzida pelas promessas de um papel num projeto que está a trabalhar em volta de “Alice no País das Maravilhas”, chamado “Phantasmagoria”; e, claro, por tudo aquilo que Marilyn Manson representava então: um artista popular no mundo inteiro, provocatório, sem limites, que desafiava estatutos e a cultura norte-americana. Podemos não nos lembrar e, mais uma vez, Amy Berg força a esse exercício de memória: nesse tempo, Marilyn Mason, quando confrontando com questões difíceis, parecia ter a resposta certa para tudo.

Evan Rachel Wood explica como, em simultâneo, ficou enfeitiçada pela figura e ao mesmo tempo amarrada a ela. Os dois efeitos complementaram-se para gerar uma relação inesperada. Atenção, nem a atriz nem o realizador estão a tentar encontrar uma desculpa ou uma justificação: só querem que o espectador se recorde de que Evan Rachel Wood “ainda era uma criança”.

E era. E na altura os tabloides não foram meigos com ela. Perez Hilton que, na altura, era um popular e ácido comentador de celebridades, rapidamente passou a referenciar Evan Rachel Wood como Evan Rachel “Whore” e a colocar “HO” desenhado em cima de todas as fotografias que publicava dela, com ou sem Manson. A narrativa que se construiu na altura, e forçada por Manson, é que os dois estavam muito apaixonados. Alguns média viram a diferença de idades como oportunismo, por parte de Rachel Wood. A maior parte embarcou na história do romantismo. De certa forma, a ideia de nova Lolita encaixava no magnetismo mediático de Manson.

Tanto que um videoclip como “Heart-Shaped Glasses”, onde Manson e Rachel Wood têm revelam a intimidade à frente da câmara para, a dado momento, lhes cair em cima um rio de sangue, nunca foi realmente interpretado como problemático. Há algum tempo, e isso é reforçado no documentário, que Evan Rachel Wood diz que tudo o que acontece naquele videoclip acontece sem o seu consentimento, enquanto estava drogada, e que, “na essência”, foi violada, afirma.

Em simultâneo, o documentário de Amy Berg também é sobre a luta de Evan Rachel Wood a favor da extensão do prazo de prescrição para crimes de violência doméstica. Já conseguiu uma vitória, em 2019, com a lei Phoenix, que estendeu o prazo de três para cinco anos no Estado da Califórnia. Mas também há um outro objetivo claro, o lutar contra a pergunta demasiadas vezes habitual: como é que isto não foi evidente?