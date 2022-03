Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O diretor de informação e de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, foi detido esta terça-feira pela PSP do Porto por violência doméstica. Segundo o Correio da Manhã, J. Marques vai ser ouvido em primeiro interrogatório judicial durante o dia de hoje. A detenção foi feita no âmbito do cumprimento de um mandado judicial.

Ao Observador, fonte da PSP do Porto não confirma a identidade, mas adianta que na terça-feira foram emitidos mandados de detenção em relação a um caso de violência doméstica.

Já o desportivo Record escreve, citando uma fonte próxima do clube, que o responsável foi presente a tribunal ainda na terça-feira, ao final da tarde, e que não foi sujeito a qualquer medida que limite a sua liberdade de movimentação ou exercício de funções profissionais — não estão, por agora, agendadas outras diligências judiciais.

Francisco J. Marques estará impedido de contactar a ex-mulher, que terá sido a autora da queixa — não existirá referência a atos de agressão física.

Já antes o diretor de informação e de comunicação do FC Porto teve problemas com a justiça, ao ser condenado num processo cível interposto pelo Benfica, a propósito da divulgação de email dos encarnados. Em junho de 2019, o FC Porto foi “parcialmente condenado” no caso dos emails do Benfica e obrigado a pagar uma indemnização de cerca de dois milhões de euros (os portistas iam recorrer da decisão).

Em abril do mesmo ano foi suspenso durante 22 dias por causa de declarações feitas no Porto Canal. Além da suspensão, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu ainda multar Francisco J. Marques em cerca de 3 mil euros.