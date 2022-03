O Ministério Público (MP) está a investigar a construção de um hotel na Praia da Memória, em Matosinhos, cujas obras estão paradas e embargadas há dois anos, adiantou esta quarta-feira à Lusa a Procuradoria-Geral da República (PGR).

“Confirma-se a existência de inquérito, o mesmo encontra-se sujeito a segredo de justiça externo”, referiu a PGR.

Em causa está uma unidade hoteleira inacabada que se mantém na Praia da Memória, em Matosinhos, no distrito do Porto, depois de a câmara local ter anunciado o seu embargo em março de 2020.

A Câmara Municipal de Matosinhos anulou o licenciamento de construção do hotel e embargou a obra, dias depois do Ministério do Ambiente e da Ação Climática ter determinado a sua suspensão.

“Na sequência do despacho do ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, de 9 de março [2020], que conclui que o ato de licenciamento de construção do Hotel da Memória é nulo por estar inserido em Reserva Ecológica Nacional (REN), a Câmara Municipal de Matosinhos anulou o referido ato de licenciamento, tendo notificado o promotor dessa anulação e do embargo da obra”, adiantou em comunicado, na altura.

Posteriormente, a 13 de abril de 2020 foi tornado público que o Ministério da Economia retirou o título de utilidade turística ao hotel.