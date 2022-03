O lucro dos CTT mais do que duplicou (130,4%) no ano passado, face a 2020, para 38,4 milhões de euros, divulgaram hoje os Correios de Portugal.

Os CTT obtiveram no ano passado um resultado líquido consolidado de 38,4 milhões de euros, “21,7 milhões de euros acima do obtido em 2020”, refere a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Este resultado foi “influenciado positivamente pela evolução do EBIT (+27,4 milhões de euros) e dos resultados financeiros (+0,3 milhões de euros), e negativamente pelo imposto sobre o rendimento do período (+5,9 milhões de euros)”, explicam os CTT.

No período em análise, os rendimentos operacionais subiram 13,8% para 847,9 milhões de euros, “refletindo um consistente processo de transformação do negócio com menor dependência do correio tradicional”, sendo que esta tendência “foi sustentada pelo crescimento da área Expresso e Encomendas (+32,5% face a 2020), do Banco CTT (+20,4% face a 2020) e dos serviços financeiros e retalho (+11%)”.

O crescimento da área de negócio de correio e outros (+4,3%) “foi impulsionado por novos negócios de soluções empresariais incluindo a aquisição da NewSpring Services.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) cresceu 14% para 118,1 milhões de euros.