Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um kit de testes do solo com material radioativo foi roubado em Espanha.

Num comunicado partilhado esta terça-feira, o Conselho de Segurança Nuclear (CSN) de Espanha alertou que um kit de medição tinha sido roubado em Humanes, uma localidade perto de Madrid, e que circulava na altura numa carrinha.

Numa escala de um a cinco — sendo um o mais perigoso — o material radioativo presente no kit está classificado com um quatro, uma categoria “improvável de ser perigosa para as pessoas porque, dada a sua baixa radioatividade, não acarreta riscos radiológicos desde que permaneça intacto e selado“.

El #CSN ha sido informado del robo de un equipo

de medición de densidad y humedad de suelos en Humanes (Madrid). Cualquier persona que localice el equipo debe evitar su manipulación y avisar

inmediatamente a las autoridades. ????Lee más aquí: https://t.co/aH2n4pAOBu pic.twitter.com/HC3eJRaKg6 — Consejo de Seguridad Nuclear (@CSN_es) March 15, 2022

A CNS explicou que, embora o material radioativo se encontre selado, em caso de abertura ou de destruição dos invólucros onde se encontra que deixem o material sem proteção poderá haver um maior risco.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O kit consiste numa caixa de cor amarela com uma pega de metal, um ecrã de vidro e um tubo metálico onde o material radioativo está guardado.

“Qualquer pessoa que encontre o equipamento deve evitar manobrá-lo e deve alertar de imediato as autoridades, a polícia ou os serviços de emergência”, afirmou ainda o comunicado.