Desde 24 de fevereiro que há algo sempre presente entre os adeptos do Benfica: uma alusão à Ucrânia. Pode ser uma bandeira, um cachecol, um cartaz com uma mensagem ou apenas algo na roupa que tenha o azul e o amarelo da bandeira ucraniana. Roman Yaremchuk é o ponto de ligação entre uma guerra na Europa que já dura há três semanas e o clube, como se viu na emotiva reação do avançado quando entrou na segunda parte da receção ao V. Guimarães. E entre toda a felicidade que irradiou o relvado da Johan Cruyff Arena após o apito final do encontro com o Ajax, havia uma questão complicada de responder para o número 9.

“Guerra? É uma pergunta difícil para mim. Sou profissional, preciso de lutar aqui, no campo. Os meus amigos lutam na Ucrânia, a minha gente luta na Ucrânia, eu preciso de lutar aqui, dou tudo o que posso. Não posso lutar, mas posso lutar no campo. Faço o que posso, tento mostrar o meu país no futebol. Claro que penso muito nesta situação, mas é assim…”, comentou após o jogo em declarações à BT Sport, antes de se focar na exibição dos encarnados e da passagem aos oito melhores da Europa cinco anos depois.

“My people fight in Ukraine, and I need to fight here.”

“I cannot fight but I can fight here on the pitch.”

An emotional Roman Yaremchuk reacts to Benfica’s #UCL victory over Ajax…

