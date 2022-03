O sol vai levantar a poeira. Calor chega esta quinta-feira, com temperaturas entre os 20ºC e os 23ºC

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A partir desta quinta-feira à tarde o tempo vai mudar outra vez. Pode continuar a achar que está no Saara, mas por razões diferentes: ao longo da manhã, a nuvem de poeira do deserto vai dissipar-se e deixar o céu limpo, e à medida que isso acontece as temperaturas vão começar a subir de forma gradual e deixar o país sob um calor que, nesta altura do ano, está mais perto do que é normal sentir-se no norte de África: quase todas as regiões estarão acima de 20ºC até domingo, com algumas cidades a chegar aos 23ºC, como é o caso de Setúbal, Lisboa aos 22ºC, ou o Porto aos 21ºC. Não há como resistir à frase fácil roubada ao hit de Ivete Sangalo: o Sol vai levantar poeira.

Duas más notícias, contudo. Ou três. A primeira é que se está a pensar ir até à praia, é melhor não o fazer, continuam a existir avisos para toda a costa devido à forte agitação marítima, que só deve diminuir a partir de sexta-feira. A segunda é que apesar das temperaturas máximas subirem, as noites não serão convidativas para um café numa esplanada, porque as mínimas vão descer, em especial no interior norte do país. E a tal terceira é que a partir de domingo, para estragar o fim de semana, volta a chuva.

Com o fim da depressão Célia, que já entrou Mediterrâneo dentro (ainda afetará a zona de Valência a Barcelona em Espanha ao longo dos próximos dois dias com chuvas e ventos fortes), o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quinta-feira a “diminuição gradual da bruma de poeiras” que afetaram o país. O vento vai virar, passará a ser de nordeste, e tornar-se-á mais fraco, fazendo com que a sensação de frio que se fez sentir esta quarta-feira diminua. E as temperaturas máximas sobem cerca de 4ºC pintando o país de um outro laranja nos mapas meteorológicos.

#Poeiras em suspensão e nebulosidade associada à #depressãoCelia – observação através do produto HRV da @eumetsat ao início da tarde de hoje, 16/03/22. pic.twitter.com/5GicwRpAQ6 — IPMA (@ipma_pt) March 16, 2022

ℹ #Tempo #Poeiras – Assistimos hoje em Portugal continental, a um episódio de transporte de poeiras oriundas do Norte de África e que se prolongará até dia 17/03. A situação deve-se a um fluxo de Sul induzido pela depressão Célia que afetou a #Madeira????https://t.co/UW0dWg61qu pic.twitter.com/mPE4EdxLOD — IPMA (@ipma_pt) March 15, 2022

As coisas vão manter-se assim até à manhã de domingo, altura em que as nuvens vão começar a aparecer no céu primeiro a sul, onde deve começar a chover antes do início da tarde, aguaceiros que se estenderão a todo o país até ao final do dia. Há também previsão para trovoadas. As temperaturas vão descer ligeiramente ao longo da semana em que se manterá a chuva, devido à formação de uma nova depressão que afetará a Península Ibérica e depois à entrada de uma frente frontal.