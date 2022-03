Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Presidente ucraniano fez esta quarta-feira mais um vídeo, que foi partilhado pelo ministério da Defesa da Ucrânia. “Estamos em casa a defender a Ucrânia. Não vamos baixar as armas”, disse Zelensky.

Também esta quarta-feira, Zelensky reconheceu que a Ucrânia não se vai juntar à NATO, numa altura em que se desenha um cenário mais otimista em relação às negociações entre as delegações russa e ucraniana.

???? «Ми вдома і захищаємо Україну. Ніякої зброї ми складати не збираємось. До нашої перемоги», – Президент України @ZelenskyyUa pic.twitter.com/IkfDxLzqne — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 16, 2022

Esta quarta-feira, Zelensky fala no Congresso dos Estados Unidos. As declarações acontecem um dia depois de Joe Biden ter aprovado um pacote de ajuda à Ucrânia no valor de 13 mil milhões de dólares. É esperado que Zelensky pressione Biden e a NATO, ao voltar a solicitar mais armas, mas também uma zona de exclusão aérea.

Segundo a CNN, o Presidente ucraniano pode aproveitar a oportunidade para fazer um apelo aos legisladores, mas também ao povo norte-americano que assista ao discurso a partir de casa. Provável é também um apelo direto ao Congresso para aprovar mais sanções contra a Rússia e aos EUA para receberem refugiados ucranianos.