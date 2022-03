Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Aquecem-se os motores para a próxima Met Gala, que em 2022, regressa à normalidade. A Vogue anunciou esta quinta-feira quem serão os anfitriões do evento este ano e pôs os fãs em contagem decrescente para a festa do dia 2 de maio.

A Met Gala tem lugar no Museu Metropolitan de Nova Iorque e marca a abertura da maior exposição anual do Costume Institute, o departamento de moda deste museu norte-americano. A Met Gala é, simultaneamente, uma festa de beneficência que representa a principal fonte de fundos do Costume Institute, uma reunião de celebridades de várias áreas da sociedade e uma das passadeiras vermelhas mais concorridas do ano.

Todos os anos, figuras públicas de destaque na sociedade são convidadas como anfitriãs desta festa. O casal de atores Blake Lively e Ryan Reynolds, a atriz Regina King e o ator Lin-Manuel Miranda e são os convidados deste ano, juntado-se ao designer de moda Tom Ford, o responsável do Instagram Adam Mosseri e a Anna Wintour, diretora da Vogue americana e alta figura do gigante editorial Condé Nast, co-chairs honorários do evento.

Em 2020 a pandemia fez com que a gala fosse cancelada mesmo em cima da hora. Em maio de 2021 a Covid-19 continuava a não dar tréguas e, como tanto a exposição como o evento requerem tempo e recursos, foi decidido que ambos regressariam em setembro, como uma primeira parte e abrindo caminho ao regresso do formato original em maio de 2022, traduzindo-se em duas exposições e duas festas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Assim, em setembro de 2021, houve uma Met Gala recheada de celebridades seguida da abertura da exposição “In America: A Lexicon of Fashion”, uma homenagem à moda americana.

Este ano, a Met Gala regressará à sua data tradicional, a primeira segunda-feira do mês de maio. Por isso, no próximo dia 2 de maio, as escadas do Museu Metropolitan de Nova Iorque voltam a iluminar-se de estrelas. No dia 7 de maio abrirá ao público a segunda exposição: “America: An Anthology of Fashion”, que explorará as origens da moda nos EUA e irá contar com uma série de instalações que recriam ambientes de época, na American Wing. Ambas as exposições fecham ao público no dia 5 de setembro.

No vídeo abaixo é possível fazer uma visita guiada pela exposição “In America: A Lexicon of Fashion” — agora patente — com o seu curador, Andrew Bolton.