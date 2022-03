O Conselho de Segurança da ONU aprovou esta quinta-feira, com a abstenção da Rússia, a renovação da missão da organização no Afeganistão até 17 de março de 2023.

O organismo máximo da ONU apontou entre as prioridades para a missão, que contará com a participação de 296 agentes estrangeiros e 799 nacionais, a disponibilização de ajuda humanitária e de recursos económicos para apoiar as atividades no país.

A anterior renovação da missão no território afegão, aprovada em 2021, contou com o voto favorável dos 15 elementos do Conselho de Segurança da ONU, incluindo a Rússia.

A prorrogação da missão também terá como propósito fomentar a cooperação entre os grupos étnicos presentes no país e de todos os setores de atividade para ajudar as pessoas mais desfavorecidas, “incluindo as mulheres, as crianças, as pessoas deslocadas, as minorias e as pessoas com deficiência”.

A ONU também pretende avançar com a reintegração da população deslocada e refugiada, que fugiu durante a ofensiva talibã que conquistou o poder.

Entre as prioridades da missão das Nações Unidas está criação de condições socioeconómicas que conduzam à estabilidade e autossuficiência do país, assim como o fortalecimento da economia afegã, ainda sujeita a sanções internacionais.

Um dos principais desafios vai ser a promoção do diálogo entre os líderes afegãos, já que a intenção é promover uma participação inclusiva e instituir um Governo sem discriminação de género, religião ou etnia.