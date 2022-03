Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um bunker nos arredores de Kiev tornou-se, nos últimos dias, numa clínica e num abrigo improvisado. É lá que 21 bebés nascidos de barrigas de aluguer estão a ser tratados por um conjunto de enfermeiras e à espera dos pais, de todas as partes do mundo, que ainda não conseguiram vir buscá-los devido à guerra que dura há 22 dias na Ucrânia.

A clínica do Centro BioTexCom para a Reprodução Humana, localizada na capital ucraniana, foi transferida para um local no subsolo no primeiro dia da invasão russa, de forma a proteger os bebés de qualquer eventual ataque. E, apesar da guerra, tem mantido o seu trabalho: “O médico chefe da clínica leva pessoalmente todos os bebés das maternidades de Kiev e, juntamente com os seus colegas, transporta-os para um local seguro”, escreve a clínica na sua página oficial.

Todos os bebés estão sãos e salvos e as amas estão com eles 24h por dia, 7 dias por semana. Há comida, roupas e medicamentos em quantidade suficiente. Todas as crianças estão a sentir-se bem e em breve estarão com os seus pais”, assegura ainda a clínica.

Martynenko é uma das enfermeiras que tem cuidado dos bebés nesta clínica. “O que aconteceu não é culpa deles. Não é culpa deles que os pais não possam vir buscá-los. Por isso, ficamos aqui e ajudamos com o que podemos”, refere numa reportagem publicada pelo jornal La Vanguardia. Prontos para irem buscar os filhos estão casais vindos de várias partes do mundo, desde a Alemanha à Argentina, Itália, China e Canadá. Mas a guerra está a impedi-los.

Na Ucrânia a gestação de substituição é legal e permitida a casais estrangeiros, estando regulado de modo que os pais possam celebrar um contrato com clínicas especializadas, que por sua vez asseguram uma gestante (vulgo, “barriga de aluguer”) que abdica dos direitos sobre a criança. Em Portugal, um total de 15 casais portugueses com gestantes na Ucrânia pediram apoio ao Governo.

Os bebés desta clínica de Kiev nasceram em várias maternidades da capital ucraniana e foram transferidos para um único centro como medida de segurança. “É ainda mais difícil que ele esteja num lugar onde há bombardeamentos”, disse Victoria, uma das gestantes, citada pela CNN. Victoria foi transportada da maternidade numa carrinha que teve de circular a quase 160 quilómetros por hora dentro da cidade para tentar diminuir a hipótese de o carro ser atingido por algum míssil. Não se sabe quando é que os pais poderão vir buscar o filho.

A BioTexCom decidiu interromper o seu programa por causa da guerra, concentrando-se em apoiar as mulheres que estão grávidas e em retirar em segurança os recém-nascidos do país.