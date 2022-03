Escola pede desculpa depois de alunos simularem leilão de escravos

Numa outra publicação, a mesma mãe contou que os alunos envolvidos no leilão tinham recebido um dia de suspensão como medida corretiva, e que o seu filho, já depois do leilão, tinha sido agredido por um colega de turma, além de ter enfrentado “assédio consecutivo” na escola desde que o incidente fora reportado.

O caso movimentou vários pais e organizações a pronunciarem-se relativamente ao leilão simulado. A Organização para a Igualdade Racial de Chatham, citada pela Associated Press, afirmou que um vídeo registou o leilão, e que neste é observável que a situação fora presenciada por funcionários e professores da escola. Segundo a mesma organização, os alunos foram “encorajados não apenas a cometer atos descarados e explícitos de racismo, como a retaliar e a continuarem agressivos depois de uma punição superficial de um dia de suspensão“.

A mãe de outro aluno que terá sido vendido no leilão de escravos falso, relatou a conversa que tinha tido com o filho sobre o sucedido, conta a CNN.

Perguntei ao meu filho porque é que ele não me tinha dito. Ele respondeu: ‘mãe, não foi nada de especial'”, explicou a progenitora do aluno. “Tive de explicar ao meu filho porque é que ser leiloado como um escravo é inaceitável. Este momento na vida do meu filho já o fez questionar praticar o desporto que ele adora com os seus amigos, e eu rezo para que isto não o afete mentalmente e socialmente no futuro.”