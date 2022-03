O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, expressou o desejo de que o próximo Fórum Económico Moçambique-Portugal decorra em Maputo, a par da cimeira bilateral entre os dois países que deverá acontecer ainda este ano.

“Convidamos os investidores do país irmão português durante a próxima sessão da cimeira bilateral. É nosso desejo que decorra aqui em Maputo o Fórum Económico Moçambique-Portugal”, disse o chefe de Estado, ao discursar ao lado do Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, durante um jantar na sua residência oficial no Palácio da Ponta Vermelha, em Maputo.

“Estamos convictos de que as relações entre Portugal e Moçambique continuarão sempre firmes, profícuas e a gerar benefícios mútuos”, sublinhou.

Filipe Nyusi disse apostar “na promoção do desenvolvimento económico” com “criação de condições para a facilitação” do investimento público e privado em Moçambique, “com particular destaque para a melhoria do ambiente de negócios, estabilidade política e macroeconómica financeira, bem como da paz e segurança”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Marcelo Rebelo de Sousa considera que é uma aposta necessária para consolidar a paz.

“Não há paz duradoura se não houver a continuação de um processo de desenvolvimento económico – como aquele que Moçambique tem vindo porfiadamente a construir, e em que tantas empresas, empresários e trabalhadores portugueses participam”, disse no seu discurso, na mesma ocasião.

A este propósito, destacou a unidade hoteleira que os dois chefes de Estado vão inaugurar na quinta-feira: “Simboliza um exemplo desse empenhamento conjunto de moçambicanos e portugueses pelo desenvolvimento económico de Moçambique”.

Marcelo Rebelo de Sousa e Filipe Nyusi vão inaugurar o Montebelo Milibangalala Bay and Resort, um empreendimento turístico do Grupo Visabeira, junto ao Índico, na Reserva Especial de Maputo.

O Presidente português tinha já anunciado durante a manhã, após um encontro com Nyusi no edifício da Presidência, em Maputo, que a próxima cimeira bilateral entre Portugal e Moçambique será “não muito tempo depois” da posse do novo Governo chefiado por António Costa.

No jantar desta quinta-feira, o Presidente moçambicano evocou ainda o antigo Presidente português Jorge Sampaio, exprimindo um “sentimento de consternação” pela morte do estadista a 10 de setembro de 2021.

“O homem que tive como amigo quando trabalhei nos Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM), com comboios do Corredor de Nacala”, norte do país, “onde ele de fez parte de uma tripulação que eu dirigi”, referiu.

“Os seus feitos serão recordados para sempre”, rematou Nyusi.

Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu “muito emocionado” a referência a Jorge Sampaio, “um querido amigo e companheiro de lutas de muitas décadas”, que disse poder testemunhar ter sido “sempre um defensor de um Moçambique independente, livre, próspero e exemplo de afirmação interna e internacional”.