O Governo aprovou esta quinta-feira despesa no âmbito do plano da renovação da frota da Transtejo e que contempla a aquisição de 10 navios elétricos, num investimento de 52,4 milhões de euros.

A autorização foi aprovada em Conselho de Ministros, segundo o comunicado divulgado após a reunião semanal do executivo.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Ministério do Ambiente e Ação Climática adiantou que se trata de investimento no âmbito do plano da renovação da frota da empresa Transtejo e diz respeito à aquisição de 10 navios elétricos aos estaleiros espanhóis Gondán.

De acordo com a mesma fonte, a entrega do primeiro navio está prevista ainda para este ano.

A Transtejo tinha recebido há um ano o visto prévio do Tribunal de Contas relativo à aquisição destes 10 navios, no valor de 52,4 milhões de euros.

Segundo sublinhou na altura a empresa, ficava concluído o processo legal que “antecede a concretização do projeto de renovação da frota de navios que irá, a partir de 2022, operar nas ligações fluviais de Cacilhas, Montijo e Seixal“, no distrito de Setúbal.

“Com estes navios, que representam um investimento de 52.440.000 euros, a empresa fica com uma frota de navios ambientalmente sustentável, movida por sistema de propulsão 100% elétrico, com consumos energéticos inferiores às dos navios atuais e sem emissões de GEE [em 2019, o consumo de gasóleo foi de cerca de 5,249 milhões de litros, correspondente à emissão de 13.122 toneladas de CO2]”, indo ao encontro das políticas para a descarbonização, frisou a Transtejo.

O concurso para a aquisição destes navios chegou a ser impugnado pelos Estaleiros de Peniche, um dos concorrentes, por considerarem que a solução vencedora “ambiental e economicamente mais prejudicial e com riscos de acidente elétrico”.

A Transtejo assegura as ligações fluviais a Lisboa a partir de Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão.