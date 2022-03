O Governo decidiu esta quinta-feira prolongar por seis meses o contrato de concessão da linha aérea regular Porto Santo-Funchal-Porto Santo, que termina em 24 de abril, até 22 de outubro deste ano.

De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, foi autorizada a realização de despesa referente à prorrogação do prazo de vigência do contrato de concessão de serviços aéreos regulares na rota Porto Santo-Funchal-Porto Santo, efetuado pela companhia espanhola Binter.

O executivo, liderado pelo socialista António Costa, não especifica o valor da operação, mas assegura por mais seis meses o serviço aéreo entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo, antes do lançamento de novo concurso público internacional.

Na quarta-feira, o parlamento madeirense aprovou por unanimidade um projeto de resolução da bancada da maioria PSD que recomendava ao Governo da República o “lançamento urgente do concurso público internacional” da rota Porto Santo/Funchal/Porto Santo.

A proposta surgiu porque a concessão da linha termina em 24 de abril.