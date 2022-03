As medidas de apoio à economia de Lisboa, implementadas pela câmara no âmbito da pandemia, “devem ser prolongadas”, inclusive porque a situação pandémica ainda não terminou, defendeu esta quinta-feira a Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME).

“Não temos dúvidas nenhumas de que as medidas que estão tomadas devem ser prolongadas no tempo, porque a pandemia não acabou”, afirmou o presidente da CPPME, Jorge Pisco, perspetivando que se mantenha o impacto da Covid-19 na economia financeira das empresas, a que se junta a situação de guerra na Ucrânia e, consequentemente, o aumento do custo de vida em Portugal.

Numa audição na 2.ª Comissão Permanente de Economia e Inovação e Turismo da Assembleia Municipal de Lisboa, sobre a recuperação económica da capital no pós pandemia, Jorge Pisco disse que o papel das autarquias no apoio durante a pandemia “foi muito importante”, ressalvando que há medidas que são da competência do Governo, mas essa resposta “não tem sido dada”.

O impacto da pandemia afetou a generalidade dos micro, pequenos e médios empresários do país, porém em Lisboa teve um “patamar diferente” em algumas áreas de atividade como a restauração e o comércio que “foram afetados pela quebra do turismo, mas também pela ida para as periferias de quem trabalha na cidade, o teletrabalho a isso levou”, explicou o presidente da CPPME.

Em relação ao setor da restauração e bares, que foi “muito afetado” durante o período da pandemia, os problemas que existem são a falta de mão de obra, o aumento do custo das matérias-primas, os custos de contexto agravados com os aumentos da energia e dos combustíveis, as taxas de saneamento e o registo de “alguma diminuição de fluxos para dentro da própria cidade”, inclusive devido ao teletrabalho.

O encerramento de escritórios em Lisboa e a opção pelo teletrabalho “é uma situação muito preocupante”, apontou o representante da CPPME, acrescentando que, apesar da redução do tráfego na cidade, ainda não se sabe qual a verdadeira repercussão para o comércio e para a restauração.

Outra das áreas de preocupação é dos cabeleireiros, que inicialmente tiveram problemas em aceder aos apoios disponibilizados pelo município, com situações de estabelecimentos com o código CAE (Classificação Portuguesa das Atividades Económicas) associado a moradas fora de Lisboa, mas depois foi possível provar que a atividade estava na capital com a apresentação de faturas.

“Provavelmente face a estes constrangimentos iniciais”, a informação da CPPME é que “terão sido muito poucos” os empresários de cabeleireiros abrangidos pelos apoios municipais e, neste momento, o setor verifica uma redução de clientes.

“É uma situação complicada, o primeiro período de confinamento levou ao fecho de muitas empresas, o segundo nem tanto, mas a situação está algo complicada“, disse Jorge Pisco.

Na área das feiras, o representante das micro, pequenas e médias empresas indicou que se verifica “um menor poder de compra”, com os feirantes a dizerem que quando os clientes começam a pagar em moeda “é mau sinal”.

As feiras da Ladra, do Relógio e das Galinheiros estão a funcionar, no entanto registam-se desistências, “mais acentuadas de feirantes na Feira da Ladra”, revelou o responsável, destacando o apoio do município com a isenção das taxas em 50%, medida que foi prorrogada até junho e que se prevê que volte a ser prolongada até ao final deste ano.

Relativamente à área dos espetáculos, o pagamento dos apoios concedidos pelo município chegou atempadamente e “o processo foi eficaz, apesar de haver dúvidas iniciais por parte dos funcionários da câmara”, indicou Jorge Pisco, sugerindo que a apresentação das medidas e a regulamentação deveriam ser “em simultâneo”, para eliminar o compasso de espera até a abertura de candidaturas.

No apoio às estruturas da cultura, tanto o Fundo de Emergência Social (FES) como o programa Lisboa Protege, implementados pelo anterior executivo presidido por Fernando Medina (PS), permitiram candidaturas de forma “bastante simples” e o pagamento “foi rápido”, existindo “alguma satisfação” dos empresários desta área.

No setor do táxi, os apoios foram para desinfetantes e para o transporte de pessoas para a vacinação contra a Covid-19, em que os pagamentos ainda estão a decorrer, informou o presidente da CPPME.

Jorge Pisco defendeu que as medidas do município de apoio à atividade económica, inclusive a redução de taxas, podem ser avaliadas para que vigorem por mais um ano, concordando com a criação de um gabinete de apoio neste âmbito.

Sobre o novo programa Recuperar +, do atual executivo presidido por Carlos Moedas (PSD), o representante das micro, pequenas e médias empresas disse que é “ainda muito cedo” para avaliar, entendendo que a decisão sobre futuras medidas deve aguardar “mais algum tempo, provavelmente mais de 15 dias, três semanas, para ver qual é o reflexo desta nova situação” de guerra na Ucrânia.