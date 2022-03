Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na quinta-feira, o Vitesse. No domingo, a Lazio. No espaço de quatro dias, a Roma jogava o futuro na Liga Conferência e o dérbi da capital italiana para a Serie A. E, ao contrário do que poderia parecer e mesmo depois de ter derrotado os neerlandeses na primeira mão dos oitavos de final da competição, José Mourinho não abdicava de qualquer um dos desafios.

“O único jogo que me interessa é o de amanhã. Para mim, não há Lazio, só há amanhã. Se ganharmos ou empatarmos, avançamos para os quartos de final. Se não gerirmos isso, estamos fora da competição. Sentimo-nos preparados para amanhã. Vamos para lá com um objetivo: ganhar. Não pensamos em empatar com golos ou perder mas sim em marcar golos. Levamos cada jogo como uma partida individual e queremos ganhar, não vamos jogar para o empate”, disse o treinador português na antevisão da partida, deixando claro que não iria fazer qualquer gestão do plantel.

A conferência de imprensa de Mourinho, contudo, teve um inusitado tema principal: o estado do relvado do estádio do Vitesse. “É uma surpresa para mim, porque é a primeira vez que jogo aqui nos Países Baixos e que o relvado não está preparado para um jogo de futebol. Vai ser muito difícil jogar mas estamos aqui para obter um resultado e chegar aos quartos de final. Comecei a minha carreira ao lado do Louis van Gaal e só posso deixar-lhe gratidão. Contudo, tendo em conta o estado horrível deste relvado, talvez a abordagem dos Países Baixos ao futebol tenha mudado. Venho a este país há 20 anos e os relvados sempre estiveram impecáveis. Não percebo como é que isto é possível”, atirou o técnico.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ora, contra o Vitesse, Mourinho não tinha Sérgio Oliveira — que marcou o golo da vitória na primeira mão mas foi expulso, estando castigado. A primeira parte terminou sem golos, com a Roma a ir para o intervalo virtualmente apurada para os quartos de final da Liga Conferência, mas os neerlandeses surpreenderam já no segundo tempo através de Wittek, que abriu o marcador e empatou a eliminatória a cerca de meia-hora do fim (62′).

Contudo, mesmo no último minuto e numa altura em que já se antecipava um prolongamento, Tammy Abraham voltou a ser a estrelinha da sorte de José Mourinho: o avançado empatou a partida (90′), colocou a Roma novamente na frente da eliminatória e empurrou os italianos para os quartos de final da Liga Conferência.

Tammy Abraham with a 90th minute goal to put Roma into the next round of the Conference League ???? pic.twitter.com/4knRuP49h1 — Felix (@CFC_Felix_) March 17, 2022