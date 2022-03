Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira o prolongamento da situação de alerta por mais quinze dias, até 30 de março, de acordo com o comunicado do Governo que mantém inalteradas as medidas que estão em vigor no âmbito da pandemia. Mantêm-se também as medidas excecionais criadas para quem termina o ensino básico (as provas de aferição voltam mas sem contar para a nota) e para quem concorre ao ensino superior.

Na última avaliação (agora semanal) da situação epidemiológica em Portugal, na passada sexta-feira, registaram-se mais de 12 mil novos casos no país e o Governo decidiu manter tudo como está. Ou seja, a máscara continua a ser obrigatória em espaços públicos fechados, por exemplo.

E quando se aproxima o final do ano letivo, o Governo decidiu também manter o regime excecional do ensino, “após consulta a órgãos consultivos, bem como a parceiros do sistema

educativo, de acordo com uma nota do Ministério da Educação.

Para os alunos que estão a terminar o ensino básico, ou seja, que completam o 9º anos, as provas de aferição continuam a não contar para a nota e apenas servem efeitos de “monitorização da qualidade do sistema educativo”. O Ministério da Educação esclarece, sobre este grupo específico, que terá de “realizar todos os instrumentos de aferição normalmente previstos, para que seja possível dispor de indicadores do sistema sobre o

desenvolvimento das aprendizagens, permitindo uma monitorização das estratégias de recuperação das aprendizagens, com vista à reconfiguração de medidas de apoio às escolas e aos alunos”.

Quanto aos alunos que terminam o 12º ano, continua a ter de fazer exames nacionais apenas quem se candidatar ao ensino superior, tal como aconteceu nestes dois últimos anos de pandemia. O Ministério afirma isto mesmo, na nota enviada à comunicação social, acrescentando que “é do interesse dos alunos não prejudicar o processo de acesso ao ensino superior”.

A manutenção das medidas é explicada pelo comunicado do Conselho de Ministros com a instabilidade que a pandemia continuou a provocar no ensino no último ano lectivo. “Ainda que no ano letivo 2021/2022 apenas tenha havido alterações pontuais ao calendário escolar, nomeadamente o ajustamento da interrupção letiva do Natal, as situações de doença e isolamento profilático motivadas pela COVID-19, tiveram impacto nas atividades letivas presenciais”, argumenta o Governo.

O Ministério diz que com estas medidas se consegue ” um equilíbrio entre os efeitos da avaliação externa e o seu papel fundamental de fonte de informação para os processos de monitorização da qualidade do sistema educativo, para que seja possível o acompanhamento

e balanço das aprendizagens”. As condições de realização das provas e dos exames é a mesma que vigorou no último ano.