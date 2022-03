Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Dez países europeus exportaram armas para a Rússia já depois do embargo que foi criado em 2014, após a anexação da Crimeia – incluindo mísseis, foguetes, torpedos e bombas que poderão estar a ser usados na Ucrânia. A revelação é feita pelo consórcio Investigate Europe, do qual faz parte do jornal Público, que diz que França foi o país que mais utilizou uma lacuna na legislação para continuar a vender equipamento militar à Rússia.

Portugal não faz parte do grupo de países que entre 2015 e 2021, exportaram armas para a Rússia de Putin no valor total de 346 milhões de euros. França, Alemanha, Itália, Áustria, Bulgária, República Checa, Croácia, Finlândia, Eslováquia e Espanha venderam “equipamento militar” à Federação Russa.

Existe, desde Julho de 2014, um embargo da UE que proíbe a “venda, fornecimento, transferência ou exportação direta ou indireta de armas e material conexo de todos os tipos, incluindo armas e munições, veículos e equipamento militar, equipamento paramilitar e respetivas peças sobresselentes, para a Rússia por nacionais dos Estados-membros ou a partir dos territórios dos Estados-membros ou utilizando navios ou aviões que usem a sua bandeira, quer sejam ou não originários dos seus territórios”.

Porém, esta legislação continha uma lacuna que foi aproveitada por vários países. Na letra da lei, o embargo não se aplica aos contratos e acordos, nem às negociações em curso, realizadas antes de 1 de agosto de 2014, nem “para o fornecimento de peças sobressalentes e serviços necessários para a manutenção e segurança das capacidades existentes”.

Os Estados-membros enviam anualmente os dados ao Grupo de Trabalho sobre Exportação de Armas Convencionais do Conselho da UE, o COARM. Segundo estes dados, após 2014, os Estados-membros emitiram mais de mil licenças para exportação de armas para a Rússia e apenas uma centena de licenças foram recusadas.