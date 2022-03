Portugal Fashion. A estreia de Catarina, a identidade de Carolina, a nação de Estelita e a loucura de Xiomara

Na passerelle principal do Portugal Fashion seguiu-se uma estreia com o desfile da Nopin, a marca de Catarina Pinto. Tem 24 anos e cresceu entre os tecidos, as máquinas e os corredores da fábrica de confeção têxtil dos pais, em Gondomar. Em 2006, Paula Novais e Alfredo Pinto criaram a Nopin, uma marca de vestuário para homem e mulher, mas foi a filha que deu continuidade ao sonho antigo da família. “Em 2019 acabei o meu curso de moda na Escola Superior de Artes e Design e decidi pegar na marca, mantive o nome, que é a junção dos apelidos dos meus pais, mas alterei a oferta, direcionei-a apenas para mulher, e toda a imagem”, explica a jovem criadora ao Observador.

Juntar o lado mais comercial com a moda de autor é a premissa da Nopin, que se inspirou nas obras da pintora surrealista Helene Meyer, repleta de elementos gráficos e padrões arrojados, para desenhar a nova coleção. Há macacões, vestidos e blazers com cinturas marcadas, transparências e acolchoados em materiais sustentáveis. “70% dos tecidos que trabalhamos são portugueses e temos uma preocupação ambiental, por isso optamos por sedas naturais, algodões orgânicos, poliéster feito com restos de tecidos e garrafas de plástico, lyocell, linho e botões em madre pérola ou em coco natural.”

Para já, a Nopin tem lojas físicas no Porto e em Braga, sendo que através do online chega a países como a Eslovénia, Alemanha, Dubai ou Estados Unidos da América. No futuro, Catarina Pinto revela que quer desenvolver linhas de acessórios, como carteiras e calçado, mas também swimwear, já próximo ano espera lançar coleções para homem e criança.