Um português de 18 anos está entre as nove vítimas mortais de um acidente de viação no Texas, Estados Unidos, quando a equipa de golfe universitária do Novo México, Estados Unidos, regressava de uma competição.

O acidente aconteceu na terça-feira à noite (madrugada de quarta-feira em Lisboa). Para além de oito estudantes universitários, o treinador da equipa também morreu. Outros dois estudantes foram hospitalizados em estado crítico.

As autoridades norte-americanas enviaram uma equipa de investigação para o local do acidente, no condado de Andrews.

Na quarta-feira, foi criado um memorial no campo de golfe onde a equipa treinava, enquanto a universidade disponibilizou apoio psicológico a alunos, docentes e funcionários.

A maioria dos estudantes eram caloiros que estavam a ter a sua primeira experiência fora de casa na universidade privada cristã. Alguns deles longe de casa, oriundos do Canadá, México e Portugal, indicaram os media norte-americanos.