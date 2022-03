A presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, anunciou esta quinta-feira que a companhia deverá operar mais de 12.000 voos semanais na época alta do verão, estando a restabelecer a sua ligação ao mundo.

“No que se refere à operação neste verão, teremos mais de 12.000 voos semanais na época alta”, avançou Ourmières-Widener, que falava no ‘stand’ da transportadora aérea na Bolsa de Turismo de Lisboa, que decorre na FIL.

Esta responsável disse que a empresa está a restabelecer a sua ligação ao mundo, com 10 destinos na América do Norte, 12 no Centro e Sul da América, 20 em África e 44 na Europa.

A TAP tinha anunciado que vai aumentar a sobretaxa de combustível devido à subida do preço do petróleo, indicando que “a curto prazo, é inevitável que os preços das viagens” subam.

“Em consonância com outras grandes companhias aéreas, a TAP Air Portugal vai aumentar a taxa YQ (conhecida como taxa de combustível) devido ao aumento do preço do ‘jetfuel’ [combustível para aviação], um dos principais fatores de custo na aviação”, referiu em comunicado esta quinta-feira.

À margem da apresentação na BTL, a presidente executiva da TAP precisou que o impacto da subida da sobretaxa dos combustíveis nos bilhetes poderá representar um aumento entre três a 25 euros nos preços, consoante o destino da viagem.