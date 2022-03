O piloto alemão Sebastian Vettel (Aston Martin) testou positivo para o coronavírus e vai ser substituído no Grande Prémio do Bahrain, prova inaugural do Mundial de Fórmula 1, pelo compatriota Nico Hülkenberg, anunciou esta quinta-feira a escuderia britânica.

Em comunicado, a Aston Martin explica que Vettel, tetracampeão mundial (2010, 2011, 2012 e 2013) “testou positivo para a Covid-19 e não participará no GP do Bahrain”.

“Será substituído por Nico Hülkenberg, o piloto de reserva da equipa Aston Martin, que irá já participar nos treinos livres”, refere.

Hülkenberg vai disputar a sua primeira prova desde outubro de 2020, quando substituiu o canadiano Lance Stroll, infetado com o coronavírus, no GP de Eifel, na Alemanha.

No GP do Bahrain, agendado para o próximo fim de semana, Hülkenberg, de 34 anos, terá a seu lado Stroll, o outro piloto da equipa.