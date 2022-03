Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os artefactos arqueológicos descobertos em Notre Dame durante as obras de reconstrução da catedral de Paris já começaram a ser analisados.

Um sarcófago de chumbo com forma antropomórfica do século XIV, que se apresentava deformado em consequência da terra e das pedras que estavam por cima, foi analisado com recurso a uma pequena câmara.

“Puderam observar-se pedaços de tecido, cabelo e, acima de tudo, uma almofada de folhas por cima da cabeça“, um fenómeno normal quando se enterravam entidades religiosas, explicou, segundo a ABC, Christophe Besnier, arqueólogo responsável pela escavação.

O facto de estes elementos vegetais ainda se encontrarem no seu interior mostra, a priori, um muito bom estado de conservação do corpo”, esclareceu ainda Christophe Besnier.

Embora se desconheça quem tivesse sido a pessoa dentro do sarcófago, pensa-se que tivesse sido alguém de elevada importância, dado o seu local de repouso dentro da catedral de Notre Dame.

Um antigo coro alto da catedral está igualmente a ser escavado no solo de Notre Dame. Terá sido construído por volta de 1230 e destruído no início do século XVIII.

As escavações decorrem até dia 25 de março, prosseguindo depois a reconstrução do telhado da catedral, que tem previsão de abertura para 2024, segundo Jean-Louis Georgelin, responsável pela obra de reconstrução.

“É uma grande emoção, esta catedral representa toda a história de Paris, e estar diante destes vestígios é extremamente impressionante”, declarou a ministra da Cultura de França.