Recuando vários meses até ao início da temporada, havia até algum receio entre os adeptos benfiquistas em torno do apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões adensado pela expulsão ainda na metade inicial do jogo em Eindhoven frente ao PSV de Lucas Veríssimo. O Benfica passou. A seguir a isso, perante uma fase de grupos que ditou um encontro com Bayern e Barcelona, a teoria apontava para um duelo com o Dínamo Kiev pelo terceiro lugar. O Benfica passou. Na fase a eliminar chegou o Ajax, que em seis partidas tinha feito 20 golos e que era um ataque temível. Sem consentir golos no jogo decisivo, o Benfica passou.

Se o entusiasmo já era muito ainda antes da partida em Amesterdão, nuns Países Baixos que foram palco das duas grandes demonstrações de força enquanto equipa dos encarnados, a quarta chegada aos quartos da Liga dos Campeões no atual formato multiplicou a esperança de que a campanha não ficasse por aí e eram muitos aqueles que traçavam já um quadro perfeito dentro do sempre complicado onde o Benfica jogaria com a outra surpresa no lote de apurados, o Villarreal, e cruzaria de seguida com o vencedor do Atl. Madrid com o Chelsea. Paris, cidade que vai receber no Stade de France a final da principal competição europeia de clubes em vez de São Petersburgo, era um sonho que estava sobretudo dependente do sorteio.

Benfica & Villarreal impressing in Europe ???? ???? Who will go furthest?#UCLdraw — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 17, 2022

A nível de países, as opções não eram muitas: além do Bayern, que goleou nos dois jogos da fase de grupos na Luz (4-0) e em Munique (5-2), existiam só as hipóteses Inglaterra (Manchester City, Liverpool e Chelsea) ou Espanha (Real Madrid, Atl. Madrid e Villarreal). E o sorteio que contou agora com a presença de Mikaël Silvestre, antigo defesa internacional francês que ganhou a prova com o Manchester United de Cristiano Ronaldo em 2007/08, ditou que os encarnados vão defrontar o Liverpool, ficando como a sétima bola a sair quando a sexta, que tocou ao Bayern, iria defrontar os espanhóis do Villarreal (primeiro fora).

Chelsea-Real Madrid (jogo 1)

Manchester City-Atl. Madrid (jogo 2)

Villarreal-Bayern (jogo 3)

Benfica-Liverpool (jogo 4)

Nas meias-finais, que foram também sorteadas esta sexta-feira em Nyon, o vencedor do jogo entre Manchester City e Atl. Madrid terá pela frente o vencedor do Chelsea-Real Madrid, ao passo que o vencedor do Benfica-Liverpool começa por receber quem ganhar a eliminatória entre Villarreal e Bayern.

“Foi um sorteio difícil e desafiante para nós. Mas posso lembrar que em 2006 tivemos uma eliminatória contra o Liverpool que conseguimos superar. Espero que para esta também estejamos preparados”, referiu após o sorteio Luisão, atual diretor do futebol dos encarnados que estava nessa equipa que afastou os reds dos oitavos da Champions de 2005/06. “Principal perigo? Toda a equipa! O ponto forte é do meio-campo para frente, tem jogadores de alto nível, defensivamente também… O ataque é o mais forte. Sentimos orgulho grande orgulho por estarmos nos quartos da Champions porque o Benfica é um grande clube, venceu duas Champions, é respeitado e sentimos-nos orgulhosos por estarmos neste sorteio”, acrescentou à Eleven.

De recordar que os quartos da Liga dos Campeões serão jogados nas duas primeiras semanas de abril, com a primeira mão a 5 e 6 e o segundo jogo a 12 e 13. E esse será mais um obstáculo que os encarnados terão pela frente, com uma deslocação no Campeonato a Braga no dia 2 e outra a Alvalade no dia 16 havendo ainda pelo meio a receção ao Belenenses SAD no Estádio da Luz (as datas podem ainda sofrer alteração).

BI do Liverpool