O Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu esta sexta-feira em Maputo que as universidades devem ser uma referência para as sociedades perante a incerteza provocada por eventos como a pandemia e as guerras.

Marcelo Rebelo de Sousa falava no discurso de lançamento da obra “30 Anos de Cooperação entre a Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane e a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa”.

“É neste mundo incerto que tem de haver referências certas e uma das referências é a universidade“, declarou, apontando a pandemia e a guerra como fatores de imprevisibilidade que as sociedades atuais atravessam.

As instituições de ensino superior, prosseguiu, resistem às crises sociais, económicas e políticas e sobrevivem à finitude das pessoas que trabalham para elas.

O chefe de Estado português defendeu que a força e vitalidade das universidades está na sua visão de futuro e na ligação íntima com as comunidades em que estão inseridas.

“A universidade que não olha para o futuro não é universidade e olhar para o futuro é fazer mais e melhor”, destacou.

O Presidente português enalteceu a cooperação entre a Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane e a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, apontando a graduação de quadros moçambicanos nos graus de mestrado e doutoramento como exemplos de ganhos na colaboração entre as duas instituições.

“Olhando para trás, temos que considerar que estes 30 anos foram um sucesso“, enfatizou.

O livro “30 Anos de cooperação entre a Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane e a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa” é resultado de artigos jurídicos de 24 docentes da faculdade portuguesa e 14 da faculdade moçambicana.

No final da cerimónia, Marcelo Rebelo de Sousa ofereceu obras de Direito da sua autoria à Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane.

O chefe de Estado português chegou na quinta-feira de manhã a Moçambique para uma visita oficial de quatro dias, a terceira que realiza a este país desde que assumiu a chefia do Estado português.