É uma festa de cães que reúne cinco amigos, que convivem, jogam jogos e mexem no telemóvel com os seus animais por perto. Eis que alguém bate à porta: é um rapaz com um husky siberiano. A reação da jovem que abre a porta é diferente do bom ambiente que se fazia sentir na sala: “Um husky siberiano? Estás aqui com ele? Desculpa, não há lugar para vocês”. Ao contrário dos donos, que apoiam a decisão de deixar o par fora da festa porque o cão “russo” é “perigoso”, os cães aparentam censurar a ação e começam a tentar encontrar uma forma de sair de casa — quando conseguem, vão ao encontro do husky.

Esta metáfora simboliza a mensagem que a Rússia quer passar, que tem ganhado relevância após a invasão à Ucrânia: “Parem de odiar os russos”. A delegação russa na UNESCO partilhou o vídeo nas suas redes sociais, deixando também um apelo.

In the time of turbulance, fake news and hate speech, open your eyes, think independently, verify facts and realize that boundaries are in human heads #StopHatingRussians pic.twitter.com/ZpUKfnB7Kb — RussianMissionUNESCO (@unesco_russia) March 18, 2022

“Nestes tempos de turbulência, de notícias falsas e de discurso de ódio, abram os vossos olhos, pensem de forma independente, verifiquem os factos e compreendam que as barreiras estão apenas nas cabeças humanas”, lê-se na descrição do vídeo.

A hashtag “#StopHatingRussian [Parem de odiar russos]” é mostrada não só no vídeo, como também na legenda, servindo muitas das vezes como reação àquela que tem sido usada muitas vezes pelas forças ucranianas para terminar com o conflito: “#StopRussia”.