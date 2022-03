Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há dezenas de milhares de anos, o deserto do Saara — a mancha alaranjada que cobre uma área total de cerca de 9,5 milhões de quilómetros — era uma planície verde que abrigava centenas de espécies.

Nessa altura, o Saara tinha savanas, pradarias e bosques. Fósseis encontrados de grandes animais como crocodilos, elefantes e hipopótamos reforçam o passado húmido do agora deserto, onde existia diversidade de plantas e animais.

As espécies raras de peixes que os investigadores comprovaram ali existir também só podem ser explicadas com a presença de rios no local há milhares de anos, refere o jornal El Confidencial.

Mas, afinal, como é que o Saara deixou de ser um manto verde para se tornar o maior deserto do mundo, que nos encheu de poeira nos últimos dias? Entre estudos e teorias, há quem acredite que as alterações do Eixo na Terra e até mesmo a influência humana possam ser responsáveis pelas mudanças.

A alteração do Eixo da Terra

À medida que a Terra se inclina para receber mais luz solar no verão, as regiões ficam mais verdes. Se em vez disso, o eixo do planeta girar para um ângulo que reduz a quantidade de luz é produzido um clima mais seco.

As alterações do eixo da Terra são importantes o suficiente para causar fenómenos de seca lentos, mas maciços. Foram dos principais fatores do surgimento do deserto do Saara como o conhecemos atualmente, defende um estudo publicado em 2019 pelo Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Em cerca de 20 mil anos, o Saara deixou de ser verde e passou a desértico devido à mudança no eixo, que afetou o clima global.

O ser humano pode ser responsável pela alteração do Saara?

O arqueólogo David Wright defendeu em 2017 que os seres humanos tiveram um papel ativo na criação das condições áridas que atualmente existem no Saara.

O investigador defende que existem evidências arqueológicas que documentam que os humanos que passaram pela região com o seu gado modificaram parte da vegetação e a ecologia da região, informa a BBC Mundo.

A ação humana, nessa escala, não foi suficiente para deixar o Saara como o conhecemos hoje, mas pode ter significado um ponto de viragem, que desencadeou o fim do período húmido.

Nos próximos anos, o Saara poderá voltar a ser uma planície verde repleta de espécies?

Com ou sem a intervenção dos seres humanos, os cientistas parecem concordar que era inevitável que o Saara não se transformasse no deserto que é hoje. É de esperar que o “Saara Verde” volte a aparecer em 10.000 anos, informa a revista Life Science.

Ainda não é certo que volte a abrigar rios, lagos ou florestas porque as projeções não conseguem estimar o impacto humano na variação do clima, nomeadamente o das alterações climáticas. Assim sendo, os investigadores apenas defendem que o Saara deve voltar a passar por uma transformação, mas sem certezas de como será.