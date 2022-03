O número de pessoas que entraram na Polónia fugidas da guerra na Ucrânia ultrapassou os dois milhões às 08h00 (hora de Lisboa) desta sexta-feira, informaram as autoridades fronteiriças polacas.

“Hoje [esta sexta-feira], 18 de março, às 09h00 [locais, 08h00 em Lisboa], o número de refugiados da Ucrânia [para a Polónia] ultrapassou os dois milhões de pessoas”, referiu o organismo da guarda fronteiriça polaca, numa mensagem divulgada na rede social Twitter.

“A maioria [dos refugiados] são mulheres com filhos”, acrescentou, referindo que “os funcionários da guarda fronteiriça são os primeiros polacos a ajudar [os refugiados] assim que estes cruzam a fronteira”.

Comparado este número com o balanço total de refugiados ucranianos publicado pela ONU, dois em cada três refugiados fugiram do país em direção à Polónia. Muitos deles, no entanto, querem continuar a viagem para outros países.

Nos últimos dias, as autoridades polacas notaram, porém, uma queda no número de recém-chegados.

O número total de refugiados provocados pela invasão russa da Ucrânia ultrapassou os 3,1 milhões de pessoas na quinta-feira, de acordo com uma contagem do Alto Comissariado da ONU para Refugiados (ACNUR).

Trata-se da pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Os refugiados são predominantemente cidadãos ucranianos, mas também foram identificadas cerca de 162.000 pessoas provenientes de países terceiros, avançou a Organização Internacional para as Migrações (OIM) na quarta-feira.

A ONU também identificou cerca de dois milhões de pessoas deslocadas internamente.

Na Polónia, o fluxo massivo de ucranianos foi bem recebido pela sociedade e pelas autoridades locais, sendo que estes refugiados podem registar-se oficialmente, desde quarta-feira, nos municípios onde foram acolhidos para beneficiar nomeadamente de serviços de saúde e de escolaridade temporária para os respetivos filhos.