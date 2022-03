Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quatro dias depois de a jornalista Marina Ovsyannikova ter entrado em plano durante um noticiário do russo Canal 1, com um cartaz a denunciar a guerra na Ucrânia e as “mentiras” difundidas pelos media pró-Kremlin, esta sexta-feira a televisão estatal daquele país voltou a chamar a atenção, agora por ter feito desaparecer Vladimir Putin a meio de um discurso.

O presidente russo discursava no estádio Luzhniki, em Moscovo, perante uma plateia de vários milhares de pessoas, reunidas a propósito da celebração do oitavo aniversário da anexação da Crimeia, quando, de repente, a transmissão televisiva lhe interrompeu a frase que estava a proferir e passou para um dos artistas convidados, o cantor Oleg Gazmanov, a interpretar o tema “Para a frente, Rússia!” e planos da multidão e de bandeiras da Federação a adejar.

O momento foi partilhado através do Twitter por Max Seddon, jornalista do Financial Times em Moscovo, e rapidamente uma pergunta começou a correr mundo: “Onde está Putin?”.

Here's video of Putin suddenly vanishing mid-sentence. Where is he?! pic.twitter.com/c6VqE6GG3s — max seddon (@maxseddon) March 18, 2022

Respondeu logo na altura quem estava presente no estádio, como o jornalista do Nóvaya Gazeta enviado para cobrir o evento, o presidente russo nunca foi a lado nenhum — “Acabou tranquilamente de expor as suas ideias e abandonou o palco”, citou o El País. Horas depois, Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, garantiu aos jornalistas russos que tudo não terá passado de “uma falha técnica no servidor”.

No momento em que o discurso foi interrompido, traduziu o britânico Telegraph (que também descreveu a roupa que o presidente russo usava na ocasião, uma camisola de gola alta e um casaco que terá custado 11 mil libras), Putin dizia que “o início da operação coincidiu, por acaso, com o aniversário de um dos notáveis feitos militares” do país. Antes já tinha justificado a invasão da Ucrânia — “operação militar especial”, como faz questão de se lhe referir — com a necessidade de por cobro ao “genocídio” dos ucranianos de etnia russa. “Desnazificação” e “desmilitarização” foram outras das expressões que usou, antes de elogiar a atuação dos soldados russos no país vizinho.

“Ombro a ombro, eles ajudam-se mutuamente, apoiam-se mutuamente e, quando necessário, protegem-se mutuamente das balas com os seus corpos, como irmãos. Há muito tempo que não tínhamos esta unidade”, disse Putin, que também citou o Evangelho Segundo João.

No estádio Luzhniki, palco da final do Mundial de futebol de 2018, cabem 81.300 pessoas. No exterior, a assistir ao evento através de ecrãs gigantes, estariam mais alguns milhares de pessoas, anunciaram entretanto as autoridades russas, que garantem que terão sido 200 mil os espetadores que assistiram à festa (e ao desaparecimento de Putin) em direto.

O repórter da BBC na capital russa entrevistou dezenas de pessoas antes do início da celebração, enquanto esperavam em filas para entrar no estádio, e revelou que foram muitos os relatos que ouviu da parte de funcionários públicos, que garantiram ter sofrido pressões no trabalho para ali marcarem presença. Um deles, funcionário do metro de Moscovo, disse-lhe que estava ali obrigado, tal como uma série de outros colegas: “Vou estar aqui durante algum tempo e depois vou-me embora… Penso que a maioria das pessoas que estão aqui não apoiam a guerra. Eu não apoio”.