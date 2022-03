As Nações Unidas calculam que até esta sexta-feira quase 6,5 milhões de ucranianos tenham sido obrigados a deslocar-se dentro do próprio país devido à invasão das tropas russas, além dos 3,2 milhões que já fugiram da Ucrânia.

As estimativas das agências da ONU, relativas às três semanas deste conflito, sugerem que o numero de deslocados pode rapidamente atingir o verificado na guerra da Síria, que levou cerca de 13 milhões de pessoas a deixarem as suas casas, deslocando-se dentro do país e para o estrangeiro.

As conclusões constam de um documento divulgado esta sexta-feira pelo Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários.

As projeções também indicam que “cerca de 12 milhões de pessoas possam estar retidas em áreas afetadas ou incapazes de sair devido a riscos de segurança elevados, destruição de pontes e estradas, bem como falta de recursos ou informações sobre onde encontrar segurança e alojamento”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O documento cita os números da Organização Internacional das Migrações (OIM) como “uma boa representação da escala de deslocamentos internos em território urcraniano – calculada em 6,48 milhões de deslocados internos na Ucrânia até 16 de março”.

O ACNUR, a agência das Nações Unidas para os Refugiados, afirmou que os combates devido à invasão da Ucrânia pela Rússia, iniciada em 24 de fevereiro, desencadearam a mais grave crise de refugiados da Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Nos seus últimos dados divulgados esta sexta-feira, o ACNUR diz que mais de 3,2 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia, sobretudo para os países vizinhos.