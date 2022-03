Um sismo de magnitude 5,5 atingiu esta sexta-feira, partes da província de Iwate, no nordeste do Japão, avança a Agência Meteorológica do Japão.

O terramoto desta sexta-feira ocorreu pelas 23h25 (hora local) e aconteceu a uma profundidade de 20 quilómetros. O terramoto teve uma intensidade de 5+ na escala de intensidade de 1 a 7 do Japão.

Earthquake Warning: March 18, 11:25 pm, There was a earthquake. For more details, please refer to the following link.https://t.co/C9Asj9zUfs#JNTO

