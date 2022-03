Recuperemos o título deste artigo, adicionando-lhe a localização e uma referência meteorológica: em Lisboa, num dia de sol invernal, um português e um inglês entram num Range Rover. Mais precisamente, no novo modelo deste clássico intemporal, hoje mais elegante e sofisticado que nunca, pronto a deixar a sua marca nesta era do design e da tecnologia automóvel.

Ambos têm intenção de conduzi-lo, mas, por força do hábito, cada um entra por uma porta distinta para o habitáculo. Só o português encontra o volante à sua frente.

O britânico reconhece o erro e pede imediatamente desculpa. Porquê? Só ele saberá: faz parte da sua personalidade desculpar-se por qualquer razão. Ao mesmo tempo, aproveita para arriscar uma piada sobre conduzir do lado direito da estrada.

– Mas dá algum jeito empunhar a espada com a mão esquerda?

O português não entende mas ri-se na mesma. Com gosto. Afinal, é humor britânico. Deve ser bom. Só pode ser bom. Jamais admitirá que não entendeu a piada. E muito menos que não conhece o caminho mais rápido para sair de onde estão.

– Ah, ah, ah. Essa é boa, James. Olha, põe-me aí no GPS a morada.

Chamar-lhe GPS é algo redutor. Ofensivo, até. Mas um português raramente ofende de propósito. Pelo menos na sua cabeça. É o caso. O novo Range Rover vem equipado de origem com o Pivi Pro, o completo sistema de infotainment dos modelos topo de gama da Jaguar Land Rover.

– Põe? Meu caro Tiago, isto funciona por controlo de voz. Queres ver? Praia do Guincho.

O Pivi Pro responde de imediato, sugerindo o caminho mais rápido para o destino mencionado. O inglês aprofunda a questão, com um sorriso maroto no canto do lábio.

– Mas para que é que precisas de instruções? Achei que vocês portugueses eram especialistas em navegação. Não trouxeste o astrolábio?

Como percebeu a piada, o português decidiu que não se riria. Com o percurso escarrapachado no generoso ecrã de 13,1 polegadas, sente-se agora mais confortável para iniciar a viagem. Mas só mentalmente – fisicamente já se sentia no topo do conforto, graças ao espaço e iluminação do habitáculo, à sua climatização personalizada, com ar condicionado automático de três zonas. Se lá fora está um calor típico deste inverno, no interior são os passageiros que escolhem a temperatura. Mais quente para o português, mais fria para o inglês. Só falta o cheiro da brisa marítima da Cornualha.

– E estes estofos, hã? Parece que estamos sentados em cima de nuvens.

Refere-se o condutor à qualidade dos materiais sustentáveis que povoam todo o habitáculo, caso dos tecidos táteis e moderníssimos UltrafabricsTM.

O amigo inglês, impressionado com toda a tecnologia do novo Range Rover, exclama, enquanto regula o aquecimento do seu banco dianteiro:

– De facto, esta é uma grande invenção britânica. Só lhe falta fazer chá.

O português aproveita a deixa para espicaçar o companheiro de viagem.

– Mas depois onde é que arranjavas o leite?

O inglês sorri, educadamente, ciente de que o hábito de juntar leite ao chá é muito pouco unânime entre os latinos. Além disso, reconhece legitimidade ao português para falar do assunto.

– Bom, vocês levaram o chá para Inglaterra, nós aperfeiçoámos o hábito. Mas percebo que para vocês seja estranho. Para nós também é estranho ver-vos fazer sinais de luzes para avisar que a polícia está por perto. Ou que toda a gente diga que não gosta de música pimba mas saiba as letras.

O português não reage. Vai aguentando os golpes como um boxeur experimentado, sabendo que a energia do seu adversário se esgotará mais tarde ou mais cedo.

– Por falar nisso, James. Põe aí uma do Toy. Quero testar as colunas, ouvi dizer que são muito boas.

O inglês não dá parte de fraco. Sabe que o amigo português está a provocá-lo. Ainda assim, tenta a sua sorte.

– De certeza que não preferes Beatles, Tiago? Ou David Bowie, vá?

– De certeza. Dá-me Toy.

O inglês acede. Através do comando de voz, o sistema de som MeridianTM começa a debitar os primeiros acordes de Verão e Amor, mais conhecida por “aquela da cerveja no congelador”. E que som cristalino, equilibrado, que toma conta de todo o veículo graças aos 35 altifalantes espalhados pela viatura, que somam uma potência de 1600 W. Mais: a tecnologia de cancelamento ativo do ruído de estrada permite uma sensação de isolamento extraordinária.

Vemos os dois amigos, por um momento, em completa sintonia, a abanar a cabeça ao ritmo da música. Quando se apercebem, param, como que algo envergonhados. O inglês baixa o volume e desvia o assunto.

– Que tal a condução?

Faltam as palavras para descrever. É leve, muito leve: a direção às quatro rodas faz o volante deslizar sem esforço nas curvas. Os faróis LED Pixel com Luzes Diurnas Signature fazem a estrada parecer uma enorme tela iluminada. A suspensão pneumática eletrócnica com Dynamic Response faz a estrada parecer uma alcatifa de veludo. E nem dá para discutir assim.

– Maravilhosa. Até fico mais bem disposto. Vá, podemos ouvir um dos teus conterrâneos.

E assim foram, ao som de Beatles, até ao destino final.