Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Estamos muito felizes. Foi algo para o qual trabalhámos. Fomos muito inteligentes a abordar o jogo taticamente, aliás, os dois jogos…”, explicava André Horta na conferência de imprensa após o empate no Mónaco que valeu a passagem do Sp. Braga aos quartos da Liga Europa quando foi interrompido com uma palmada nas costas do seu treinador, Carlos Carvalhal: “No domingo [jogo fora com o Portimonense], és tu e mais dez!”. Num misto de confiança, alegria e esperança renovadas, até nos pequenos pormenores era bem percetível a relevância da qualificação dos minhotos frente a um conjunto francês que, apesar da má campanha na Ligue 1, partia com ligeiro favoritismo na passagem por jogar tudo nas provas europeias.

“Queria valorizar a atitude da equipa e dos jogadores, a forma como se entregaram ao jogo. Cumpriram na integra aquilo que pedimos. Queríamos tentar vencer e não defender o resultado. Fizemos um jogo quase irrepreensível a nível defensivo. Controlámos e fomos a melhor equipa na eliminatória. A única coisa que posso dizer é que estou grato ao Sp. Braga e ao futebol por viver estes momentos. Vivo a um quilómetro do estádio e estou grato por ter vivido três finais, a conquista de uma Taça [de Portugal] e agora uma grande participação na Europa. Grato aos jogadores e ao Sp. Braga. Depois disto, a minha equipa só tem que se debruçar sobre o jogo de Portimão”, acrescentou depois o treinador, que no Principado ultrapassou o número de encontros de Quinito no comando dos arsenalistas (107): “Foi quem me lançou no Sp. Braga, quando tinha 17 ou 18 anos, e deu-me a alegria que eu tento dar agora a muito destes jovens. Ultrapassar essa marca enche-me de orgulho. Foi o treinador que me lançou e é uma das grandes referências que tenho”.

Equipas ???????? nos quartos de final das provas UEFA: o Benfica reforçou o estatuto de equipa com + presenças, enquanto o SC Braga passou a ser a 3.ª equipa com + presenças nesta fase

31 SLB????

17 FCP

10 SCP

3 SC Braga⬆

2 Vitória FC

2 Boavista

1 Académica, Leixões, Vitória SC pic.twitter.com/6koFaWoq4F — playmakerstats (@playmaker_PT) March 18, 2022

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

????????SC Braga é o único representante português na ????Europa League. ⏪É a 2.ª vez na história que os bracarenses conseguiram este feito: 2021/22 e 2015/16 Nessas duas épocas Benfica e SC Braga são os únicos representantes portugueses na UEFA. pic.twitter.com/wi8Eldd0lv — playmakerstats (@playmaker_PT) March 17, 2022

Já com pouco mais de 13 milhões de euros arrecadados em prémios monetários, bem mais do que na última época, o Sp. Braga chegava ao sorteio dos quartos de uma competição europeia apenas pela terceira vez na história sem a companhia do FC Porto, eliminado pelo Lyon após o empate na segunda mão em França, e sem grande margem de escolha a nível de valor das equipas de Espanha (Barcelona), França (Lyon), Itália (Atalanta), Alemanha (Eintracht Frankfurt e RB Leipzig, que passou direto pela eliminação do Spartak Moscovo), Inglaterra (West Ham) e Escócia (Rangers). E foram mesmo os escoceses que saíram, num reencontro depois da eliminatória na primeira ronda a eliminar da Liga Europa em 2019/20.

O SC Braga vai defrontar o Rangers nos quartos de final da Liga Europa: a equipa ???????????????????????????? eliminou os bracarenses na única vez que se defrontaram, em 2019/20 pic.twitter.com/pEzNX5EEPd — playmakerstats (@playmaker_PT) March 18, 2022

RB Leipzig (Alemanha)-Atalanta (Itália)

Eintracht Frankfurt (Alemanha)-Barcelona (Espanha)

West Ham (Inglaterra)-Lyon (França)

Sp. Braga (Portugal)-Rangers (Escócia)

O caminho para a final da Liga Europa 2021/22: caso ultrapasse o Rangers, o SC Braga defronta nas meias-finais a ????????Atalanta ou o ????????Leipzig pic.twitter.com/tvFarQunWK — playmakerstats (@playmaker_PT) March 18, 2022

O Sp. Braga ficou também a saber que, em caso de vitória com os escoceses, terá pela frente o vencedor da eliminatória entre RB Leipzig e Atalanta. Ou seja, o Barcelona só poderá cruzar com a equipa minhota na final. Para já, os encontros dos quartos estão marcados para 7 (Pedreira) e 14 (Glasgow) de abril.