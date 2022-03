Zelensky confirma que Rússia está a contratar mercenários estrangeiros, avisando-os: "Será a pior decisão da vossa vida"

“Vemos que o chanceler Olaf Scholz tem uma grande oportunidade, uma grande missão — dar a Alemanha uma liderança renovada. Dar à Europa paz. Duradoura e o mais importante — justa. Uma que garanta segurança a todos os Estados da Europa e à Ucrânia”, declarou Volodymyr Zelensky, que exortou o líder alemão para prosseguir este objetivo.

O Presidente ucraniano está também disponível para continuar a discursar em parlamentos dos “Estados parceiros”, de maneira a “retornar, a todos nós, ucranianos e europeus, a paz há tanto tempo esperada”. “Sinto que nós estamos a ser cada vez mais entendidos. Na Europa, no mundo, em países diferentes. E isso dá-nos mais e mais apoio. Aqueles que estivemos a pedir há tanto tempo”.

Sobre as negociações com a Rússia, Volodymyr Zelensky salientou que não é “altura para revelar as táticas de negociações”. “As conversas para a paz, para a soberania, para a integridade dos nosso Estado, da nossa liberdade” demoram tempo, disse o Presidente, que prefere “trabalhar mais em silêncio do que na televisão e no Facebook”.