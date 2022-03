O velocista português Carlos Nascimento qualificou-se para as semifinais dos 60 metros dos campeonatos do mundo de atletismo em pista coberta, em Belgrado, ao igualar os 6,62 segundos do seu recorde pessoal.

Carlos Nascimento foi quarto na quarta série da distância mais curta dos Mundiais ‘indoor’, falhando os três lugares de apuramento direto, mas assegurou a qualificação, com o mesmo registo dos outros dois repescados: Stephen Abosi, do Botswana, e Andrew Robertson, da Grã Bretanha.

As semifinais dos 60 metros estão marcadas para as 18h40 locais (17h40 em Lisboa), com a final marcada para as 21h20 (20h20).