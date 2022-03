O campeão Inter de Milão voltou a marcar passo na corrida ao título em Itália, ao empatar em casa com a Fiorentina 1-1, em jogo da 30.ª jornada da Série A de futebol.

Nos últimos sete jogos no campeonato, o campeão só venceu uma vez, diante da ‘frágil’ Salernitana (5-0), com a equipa ‘nerazzurri’ a perder com AC Milan e Sassuolo e a empatar com Nápoles, Génova, Torino e, hoje, Fiorentina.

Simone Inzaghi, que deixou a Lazio para assumir o comando do Inter esta época, após a saída de António Conte, parece não ter os ‘argumentos’ do seu antecessor, num Inter demasiado inconstante para repetir o êxito da última época.

Em todo o caso, o ‘scudetto’ está longe de estar perdido, também muito pela irregularidade dos outros candidatos, num momento em que a equipa é terceira classificada, a três pontos do duo da frente e com menos um jogo.

O AC Milan, que ainda hoje visita o Cagliari, tem 63 pontos, em 29 jogos, seguido do Nápoles, com os mesmos pontos em 30 jornadas, enquanto o Inter tem 60, com 29 jogos disputados, tendo em conta o jogo em atraso da 20.ª ronda, fora com o Bolonha.

No encontro difícil deste sábado frente à Fiorentina, oitava classificada, Lucas Torreira marcou primeiro para os visitantes, aos 50 minutos, mas Dumfries anulou a vantagem pouco depois, aos 55, num cabeceamento, mas sem que o Inter conseguisse recuperar mais.

Mais cedo, o Nápoles já tinha batido a Udinese por 2-1, num jogo em que o português Mário Rui assistiu Osimhen no primeiro de dois golos do nigeriano, que permitiram à equipa a reviravolta no marcador.