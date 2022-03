Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou esta sexta-feira um programa governamental para ajudar as pessoas que “foram forçadas a fugir das suas casas devido às hostilidades“.

“Dei instruções ao Gabinete de Ministros para desenvolver um programa abrangente de apoio a estas pessoas, o nosso povo”, disse, em mais um vídeo divulgado nas redes sociais.

O programa implica apoio financeiro a estes deslocados, alojamento e ajuda às famílias que acolham pessoas que venham de zonas de conflito. “No mínimo, estas pessoas vão ser reembolsadas pelos gastos”, explicou Zelensky. O Presidente diz que os pormenores serão apresentados “em breve” pelo primeiro-ministro, Denys Shmyhal.

Zelensky anunciou também um programa de simplificação burocrática das alfândegas, para facilitar a entrada de material de defesa, que elimina “papelada, IVA e todas as taxas aduaneiras”. Com esta alteração, o material “vai ser trazido para a Ucrânia tão facilmente quanto as leis da física permitam”.

O Presidente ucraniano diz também ter criado um organismo para coordenar a entrega de ajuda humanitária à Ucrânia. Além desta ajuda ser distribuída dentro do país, incluindo a deslocados internos, Zelensky diz ter dado “instruções aos funcionários governamentais para, juntamente com a Cruz Vermelha Internacional, ajudarem os nossos cidadãos que estavam no estrangeiro a 24 de fevereiro e que precisam da atenção do nosso Estado e das organizações internacionais”.

Neste novo vídeo, Zelensky falou também sobre a situação de Mariupol, uma cidade portuária que tem sido fortemente bombardeada. O chefe de Estado ucraniano diz que mais de 9.000 pessoas foram esta sexta-feira retiradas da cidade, e um total de 180.000 foram retiradas de várias zonas do país devido aos sete corredores humanitários que estão em funcionamento.

Os corredores permitiram também a entrega de centenas de toneladas de “bens essenciais”. Ainda assim, Zelensky diz que as forças russas “continuam a bloquear a entrega de ajuda humanitária” na maioria das cidades.