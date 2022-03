Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando Abu Dhabi parecia ter sido o final da temporada mais escaldante da Fórmula 1, bastou um par de dias no Bahrain para perceber que funcionou como prolongamento para uma época de 2022 que promete ser tão ou mais disputada como a anterior. Dentro de pista, com Max Verstappen a tentar defender o título e Lewis Hamilton em busca de uma maior regularidade, e fora dela, com muita conversa entre o faz e o acontece que começou no primeiro dia de treinos livres, que acabou com o neerlandês com o melhor tempo mas vendo o seu Red Bull pressionado pelos dois carros da Ferrari de Charles Leclerc e Carlos Sainz.

“Espero que os meus rapazes na oficina tenham um solução para este fim de semana e que quando entrar no carro me sinta melhor. Mas sei que não haverá uma grande mudança num tão curto espaço de tempo. Portanto, provavelmente ainda teremos alguns dos problemas que tivemos na semana passada. Mas este ano vou ser um piloto mais agressivo, vão ver”, prometeu Lewis Hamilton, que depois do sétimo tempo na sessão 1 dos treinos livres (1.34,943, a 0.750 do líder surpresa Pierre Gasly) não foi além da nona posição na sessão seguintes (1.33,144, a 1.2 segundos da marca feita pelo melhor, Max Verstappen). “Estamos muito longe do ritmo da Red Bull, da Ferrari, mesmo a AlphaTauri e Alfa Romeo parecem estar no nosso ritmo ou mais rápidos. Fizemos progressos na solução de alguns problemas mas o ritmo simplesmente não estava lá”, acrescentou o novo companheiro de equipa da Mercedes em vez de Valtteri Bottas, George Russell.

“Pelo que dizem acho que vão ser últimos… Acho que têm um carro horrível e já o têm desde os testes de pré-temporada de 2017. Vamos descobrir. Mas certamente que serão competitivos. Se tenho algo a provar? Provei-o no último ano, com mais vitórias, com mais poles e com mais voltas lideradas. As pessoas esquecem-se disso. Aparentemente, só olham para o que se passou em Abu Dhabi, mas temos mais corridas na temporada…”, destacou o neerlandês, desconfiado ainda do que poderia fazer o rival britânico apesar de ter visto novamente o rival ficar na sexta posição na terceira sessão de treinos livres a mais de meio segundo, com George Russell a conseguir colocar o seu Mercedes mais próximo no quarto lugar a 0.391 do neerlandês.

Os carros sofreram algumas alterações, as escolhas das equipas foram diferentes a vários níveis, todos iam tentando perceber o que cada um conseguiria fazer numa época em que, como dizia o espanhol Fernando Alonso à SportTV, iriam existir constantes melhorias de todos nos primeiros dois/três meses da temporada. Neste cenário, e olhando para as três sessões de treinos livres, todos viam a Red Bull e a Ferrari como os principais favoritos no Bahrain, em qualificação e em corrida. Todos menos Max Verstappen, o campeão em título que apesar de todos os sinais recusava descurar dessa lista a Mercedes e Lewis Hamilton.

A Q1 teve quase um desfile de cartões de apresentação das equipas menos cotadas na qualificação: Vestappen não demorou a fazer 1.31,909 para deixar uma referência, Magnussen e sobretudo Valtteri Bottas na Alfa Romeo a ficar apenas a um centésimo do neerlandês antes de Leclerc e Sainz colocarem a Ferrari com 1-2 no final da primeira fase de apuramento que cortou com surpresa Daniel Riccardo (McLaren), com pior tempo do que Tsunoda (AlphaTauri) e Hülkenberg (Aston Martin, em substituição de Vettel com Covid-19) e apenas à frente de Lance Stroll (Aston Martin) e Latifi (Williams), que viu ainda Alexander Albon seguir para a Q2. Hamilton, esse, ficou com um modesto oitavo posto muito distante dos três primeiros.

Seguiam-se mais dez minutos de Q2, seguia-se mais um filme com pontos semelhantes: Magnussen teve mais uma volta muito positiva sendo o melhor carro no terceiro setor, Max Verstappen fez o melhor tempo com 1.30,757, Lewis Hamilton a ficar a mais de sete décimas do neerlandês antes de encurtar a distância para 0.3 numa qualificação com dez pilotos de sete equipas diferentes (Red Bull, Ferrari, Mercedes, Haas, Alpine-Renault, Alfa Romeo e AlphaTauri) separados por pouco mais de um segundo que “cortou” nessa segunda fase da qualificação Ocon, Mick Schumacher, Lando Norris, Alexander Albon e Guanyu Zhou.

Q2 CLASSIFICATION Max goes fastest in the second part of qualifying… now all eyes on the shootout for pole ????#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/qwhKGIIt73 — Formula 1 (@F1) March 19, 2022

A primeira “batalha” da Q3 mostrava os três grandes candidatos à pole position, com Carlos Sainz, Charles Leclerc e Max Verstappen separados por 56 milésimos de segundo e Pierre Gasly e Kevin Magnussen na luta pelo sétimo lugar, atrás das três principais equipas em pista. Seguia-se a segunda “luta”, a mais emocionante de todas: Leclerc segurou o primeiro lugar, Verstappen colocou-se entre os dois Ferraris, Hamilton ficou longe dos quatro da frente contando com Sergio Pérez e Valtteri Bottas (sexto), Kevin Magnussen (sétimo) e Alonso (oitavo) a conseguirem ficar à frente de George Russell, que não foi além da nona posição.

Quatro grandes conclusões: os Ferrari ameaçam mesmo o favoritismo de Max Verstappen e da Red Bull, faltando apenas perceber como reage em corrida; a unidade motriz da Ferrari está muito melhor do que a da Mercedes; existe maior potencial para surpresas no top 10, como se viu com o Alfa Romeo de Bottas; e há muito mais vida na Haas além de Mazepin, depois de ter sido a última equipa a reagir ao que se passa na Ucrânia com o despedimento do russo e dos patrocínios do seu país com uma aposta no regresso de Kevin Magnussen que teve um primeiro resultado muito positivo na qualificação do Bahrain.