O primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, voltou a falar por telefone com o presidente russo, Vladimir Putin, a quem deixou claro que as imagens de ataques contra civis na Ucrânia são “intoleráveis” e a quem apelou para negociar e a um cessar-fogo.

Bettel explicou em comunicado que esta é a segunda vez que fala com Putin esta semana, o que, na sua opinião, revela “a gravidade da situação na Ucrânia”.

“Já conhece a motivação das minhas chamadas”, disse o líder de Luxemburgo a Putin, a quem pediu uma “redução da escalada, a adoção de um cessar-fogo e o compromisso com um processo de negociação”.

Bettel recordou que, na última conversa com Putin, já tinha defendido a preferência por encontrar uma solução negociada para o conflito, mas sublinhou que a situação no terreno, “já catastrófica, agravou-se ainda mais”, sobretudo na cidade de Mariupol.

“Estou profundamente chocado com os ataques a instalações civis. As imagens a que estamos a assistir são intoleráveis”, disse o primeiro-ministro do Luxemburgo.

Por isso, insistiu no apelo do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para que as negociações sejam feitas “ao mais alto nível, de presidente a presidente, em reunião presencial”.

“Esta tragédia deve terminar e este ataque contínuo contra a Ucrânia deve ser interrompido imediatamente. Ninguém tem nada a ganhar com estes confrontos, nem a Rússia, nem a Europa e certamente nem a Ucrânia”, reiterou Bettel, detalhando que a conversa com Putin foi “franca” e que ambas as partes prometeram manter o contacto.

O primeiro-ministro luxemburguês assegurou que irá informar as autoridades ucranianas sobre a conversa com Putin.