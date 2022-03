Portugal Fashion. As malhas de Susana Bettencourt, a solidariedade da Pé de Chumbo e o regresso ao preto de Miguel Vieira

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Susana Bettencourt abriu a tarde de sexta-feira com uma coleção onde quis “projetar alegria”. “O meu ponto de partida foi transmitir alegria após estes anos complicados que temos vivido. Senti que, com a pandemia, a maioria das pessoas sentiu que se estava a procura e a questionar coisas como: o que gosto de fazer? Onde quero gastar os meus dias? Quero sentir a vida a passar por mim sem lhe dar significado?” Baseada nesta premissa, a criadora começou a debruçar-se sobre a identidade e o poder da cor. “Li muito sobre a terapia da cor e a busca pela identidade. O que nos torna únicos é a nossa impressão digital e o nosso ADN, estes foram os pontos de partida gráficos para toda a coleção.”

O desfile de Bettencourt começou com uma manequim com a cara tapada com um tecido bege, transmitindo uma ideia de casulo, algo que “todos experimentámos quando fomos obrigados a parar durante a pandemia”. A coordenação de cores começa em tons mais fechados, como o cru, o preto e o azul escuro, passando pelo glamour, com alguns toques de brilho, e, finalmente, a explosão de cores fortes, como rosas e laranjas. Se na estação passada, a designer apoderou-se da renda de bilros, esta coleção foi um reafirmar do seu trabalho em malhas, onde as camisolas e os casacos continuam a ser peças-chave. “O jacquard surge cada vez mais intrínseco e marcante, os canelados expressam-se a duas cores e a nível de pontos usamos o crochet.”

A designer marcou presença no início de março no showroom Tranoi, inserido na Semana da Moda de Paris, e faz um balanço positivo, ainda que consiga identificar algumas diferenças nos hábitos de consumo. “Fazer um showroom pós Covid é estranho e infelizmente a guerra tinha acabado de rebentar. Houve muita gente que cancelou viagens e sentimos que as pessoas estão a comprar de maneira diferente, mesmo os buyers que faziam a sua encomenda e a sua escolha rapidamente, agora vão muito ver, fazem muitas perguntas, mas não garantem a encomenda lá. Não querem ser abordados e pressionados, estão cada vez mais digitais. Pelo zoom e outras plataformas fazemos reuniões e conseguimos personalizar cada vez mais o nosso serviço. É uma compra mais consciente.”