Na última época, a palavra título por si só assustava e era de imediato coberta em Alvalade com uma capa de “jogo a jogo” para continuar presente mas sempre escondida. Na atual temporada, não só deixou de ser um tabu como se tornou uma realidade presente e sem qualquer tipo de constrangimento, servida a partir desta fase da temporada numa bandeja de “ganhar todos os jogos”. Dentro e fora de campo, no balneário ou nas bancadas, esse foi mais uma evolução numa era de dois anos de Rúben Amorim que foi uma autêntica metamorfose a todos os níveis do clube verde e branco. E mesmo havendo um objetivo mínimo assumido no plano interno de garantir um dos dois primeiros lugares, o posto mais alto é o único do qual se fala.

“Em relação ao título toda a gente pensa em conquistar títulos. Sabemos que estamos em desvantagem mas não vale a pena fazer muitas contas.. Queremos sim jogar cada vez melhor e ganhar os nossos jogos todos, penso que temos de ganhar os jogos todos para termos ainda alguma chance. Temos jogado melhor, temos a Taça de Portugal, a cabeça de toda a gente está direcionada para os êxitos, sabendo que no fim poderão ou não acontecer. Temos de fazer a nossa parte e jogar bem”, voltara a destacar, numa ideia que também tinha marcado o pós-jogo em Moreira de Cónegos, numa vitória por 2-0 selada no primeiro tempo.

Frente ao Moreirense, e depois da despedida da Liga dos Campeões com um empate sem golos no Etihad com o Manchester City, Rúben Amorim surpreendera com Marcus Edwards, Paulinho e Slimani na frente em conjunto como titulares, ficando assim Sarabia e Pedro Gonçalves, a recuperarem ainda de problemas físicos, no banco de suplentes ao lado de Nuno Santos. Seis opções para três posições numa fase da época em que, além dos jogos do Campeonato de semana a semana, haverá apenas mais um encontro da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, no Dragão. Um problema ou uma oportunidade?

“O Matheus Reis teve um problema no pé mas recuperou, de resto está tudo bem, mas ainda temos um treino. Em relação aos egos, o Sporting está em primeiro lugar. Eles sabem que têm todos hipótese mas que têm de trabalhar porque todos os outros podem jogar. Eu fui sempre aquele que era polivalente, trabalhava e ficava para segundo plano mas sempre vivi bem com isso. Não vou recompensar quem tiver ego grande, mas sim quem trabalha. Não há qualquer problema. A melhor equipa vai jogar para este jogo, porque eles sabem que isso não significa que ninguém é melhor que o outro. Eles entendem isso com naturalidade”, explicara, sem dar muitos mais pormenores sobre a equipa na deslocação a Guimarães, um campo tradicionalmente complicado apesar da irregularidade dos minhotos ao longo da presente época.

“Se não sofremos golos, costumamos marcar sempre, tirando o jogo com o Manchester City. Costumamos sempre marcar, assim estamos sempre mais perto de vencer. É a forma como atacamos, como preparamos transições… O foco não é não sofrer golos, é marcar, jogarmos bem e defendermos bem. A maior parte das vezes precisamos de estar concentrados porque defendemos subidos mas mantendo a baliza a zero estamos mais perto de vencer os jogos”, comentara a propósito dos três jogos seguidos sem consentir qualquer golo, tendo a melhor defesa da Liga e Adán como o melhor guarda-redes no plano estatístico.

Esse objetivo acabou por cair por terra ainda a meio da primeira parte, com Estupiñan a aproveitar uma série de erros defensivos do Sporting para inaugurar o marcador e travar a série sem sofrer dos leões. A seguir, veio a redenção. Sobretudo na segunda parte e com uma unidade em evidência: Paulinho. Se o avançado jogou sobretudo para a equipa enquanto Slimani esteve em campo, por cair no lado preferencial de saída que tinha Matheus Reis a subir e Nuno Santos quase como um ala em posse, tornou-se depois a referência mais central e móvel que, perante as características do jogo, Rúben Amorim precisava. Não marcou num chapéu por cima, não marcou numa bola 1×1 com Bruno Varela, não falhou de calcanhar para o 2-1 da reviravolta antes de Marcus Edwards fechar as contas nos descontos e acabou como o MVP numa vitória fundamental. Como os adeptos leoninos cantam para o avançado, numa música adaptada da Lazio na Serie A, “se o Paulinho mostra os dentes, eles até caem”. E foi isso que aconteceu em Guimarães.

Com Pepa a manter o mesmo 4x3x3 que ganhara os dois últimos jogos na Liga com Famalicão e Marítimo, transformando-o num 5x4x1 com Alfa Semedo a colar nos centrais sem bola, foi Rúben Amorim que teve de mexer mais na equipa pela lesão de Porro, o castigo de Feddal, o regresso de Gonçalo Inácio às opções e a plenitude de Sarabia após o “descanso” com o Moreirense. E o Sporting começou por cima, em posse e a tentar ligar setores mais pela esquerda com as subidas de Matheus Reis que transformavam Nuno Santos quase num extremo ou na procura da profundidade de Paulinho ou Slimani. No entanto, os primeiros três remates pertenceram à equipa da casa, que se conseguiu fixar no meio-campo contrário após o primeiro canto e obrigou por Rochinha Adán a “sacudir” para a frente na única tentativa enquadrada (12′).

Só mesmo aos 18′, na sequência de um canto aberto marcado por Sarabia na esquerda, o Sporting fez o seu primeiro remate, num cabeceamento de Coates que saiu por cima. Ainda assim, estava dado o mote para o avançado espanhol aparecer mais no encontro, primeiro a fazer a diagonal com Slimani a vir atrás no apoio numa inversão daquilo que estavam a ser os movimentos habituais mas a rematar à figura de Bruno Varela (20′) e depois ao receber mal um fantástico passe de Coates entre linhas que o deixava isolado (21′). Eram os leões que cresciam, eram os minhotos que iam brilhar: André Almeida fez uma receção orientada que deixou Nuno Santos para trás, conduziu o ataque, Coates falhou no corte ao colocar a bola nos pés de Óscar Estaupiñan e o colombiano, após tirar o central do caminho, inaugurou o marcador (23′).

André Almeida tomava conta do corredor central e do jogo, tendo ainda mais uma jogada com cruzamento tenso para a área que Adán cortou de forma menos ortodoxa com o pé numa fase em que o Sporting estava mais perdido em campo pela forma como consentiu o golo. No entanto, a aposta pelos corredores laterais acabaria por trazer as oportunidades que faltavam aos leões, com o isolado Slimani a permitir a defesa a Bruno Varela após cruzamento de Nuno Santos num lance que valeria depois a expulsão de Pepa do banco (28′). O jogo estava com intensidade máxima, muitos protestos dos adeptos minhotos pelos sucessivos cartões amarelos e tornou-se um caldeirão quando Fábio Veríssimo assinalou grande penalidade por mão de Alfa Semedo após desvio de Gonçalo Inácio que permitiu a Sarabia fazer o empate (45+1′).

O segundo tempo começou com ânimos mais calmos nos protestos mas nem por isso menos intenso em campo e nas bancadas por aquilo que as equipas conseguiam fazer. Nos cinco minutos iniciais, os minhotos “engoliram” por completo os leões que não saíram do seu meio-campo, conseguindo um remate cruzado de ângulo apertado por Rafa Soares entre várias recuperações à saída do primeiro terço verde e branco (48′). Nos minutos seguintes, foi o Sporting a melhorar e a ter também uma oportunidade soberana para chegar à reviravolta por Paulinho, que fez um chapéu ligeiramente por cima após passe de Matheus Reis (56′). Até a primeira substituição no jogo, com a saída de Slimani para a entrada de Pedro Gonçalves, adensou esse mesmo crescimento, que contou também com o resgate do corredor central que fez toda a diferença.

Pepa, num camarote com outros elementos da sua equipa técnica (o adjunto Samuel Correia também seria expulso mais tarde), percebia o que se passava e ainda trocou o esgotado André Almeida por Janvier mas o Sporting tinha conseguido agarrar de vez no jogo e Paulinho conseguiu mesmo a reviravolta… à terceira: já depois do chapéu por cima, o avançado viu Bruno Varela fazer mais uma “mancha” fantástica na área em situação de 1×1 (62′) mas não deu hipóteses pouco depois para o 2-1 de calcanhar, numa grande jogada ao primeiro toque que passou por Inácio, Pedro Gonçalves e Sarabia antes da assistência de Pedro Gonçalves para o golo do número 21 (70′). O encontro esteve depois interrompido por problemas nas bancadas, Nelson da Luz ainda conseguiu mexer com o jogo ofensivo dos minhotos mas não mais o V. Guimarães conseguiria criar uma chance e seria mesmo Marcus Edwards, após uma recuperação em zona alta do recém entrado Daniel Bragança, a marcar um golo fabuloso de pé direito para o 3-1 (90+8′).