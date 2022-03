Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ganhar em Guimarães nunca é fácil. Seja pela qualidade da equipa minhota, seja pelo apoio efusivo dos adeptos ou seja pelo ambiente efusivo que se cria (entre excessos, como aconteceu esta noite com uma forte intervenção policial numa das bancadas que levou a uma interrupção de cinco minutos na parte final do encontro), não é fácil passar pelo Estádio Dom Afonso Henriques. O Sporting que o diga: há quase duas décadas que um treinador não conseguia vencer duas vezes consecutivas (o último ainda tinha sido o romeno Laszlo Bölöni) na Cidade Berço. E logo com uma reviravolta carimbada na segunda parte.

Há 13 anos que o Sporting não conseguia ganhar em Guimarães estando em desvantagem, algo que, de acordo com os dados do Playmakerstats, aconteceu apenas em 18% das vezes (cinco em 27). E esta foi só a segunda de cinco reviravoltas esta temporada no Campeonato, mais uma vez com Paulinho como principal protagonista depois do hat-trick que tinha apontado em Alvalade frente ao Portimonense (3-2). Com isso, o Sporting voltou a conseguir ganhar duas jornadas fora, algo que não acontecia há cinco jogos.

Tudo no Estádio Dom Afonso Henriques, onde nasceu também todo o projeto Rúben Amorim depois de um estreia em Alvalade frente ao Desp. Aves que não teve continuidade devido à pandemia e à primeira fase de cofinamento a que Portugal esteve sujeito. Em junho de 2020, já com Eduardo Quaresma e Matheus Nunes a jogar e com Nuno Mendes, Tiago Tomás e Gonçalo Inácio a serem preparados, o Sporting não foi além de um empate a dois mas nascia aí um projeto que deu quatro títulos entre os quais o Campeonato e uma chegada aos oitavos da Champions, estando agora em busca da revalidação do principal título com o mesmo número de vitórias (21) e apenas menos dois pontos (67) do que na temporada passada.

“Penso que jogámos muito bem na primeira parte, o que faltou foi finalizar e nas poucas oportunidades que deixamos os adversários criar, fazem-nos um golo e cria alguma frustração. Não se trata apenas do que se está a passar no jogo, quero sempre o máximo deles, eles dão o máximo mas a exigência e o querer que estejam sempre perfeitos faz com que às vezes eu esteja mais ativo. Mas gostei da primeira parte, acho que até foi injusto sairmos só com um empate. Na segunda parte fizemos dois golos mas penso que na primeira parte tivemos maior controlo do jogo, não digo domínio porque acho que dominámos quase o jogo todo, a espaços o Vitória teve algumas respostas… O que nos faltou na primeira parte foi concretizar as oportunidades”, começou por referir Rúben Amorim na flash interview da SportTV.

“Também houve uma fase na primeira parte em que não fomos tão perigosos nem incisivos como fomos depois entre os 54′ e os 74′ mas também tivemos o controlo do jogo, procurámos esses espaços que o Vitória não estava a conceder mas olhando para o encontro sim, foi aí que empurrámos claramente o Vitória para a sua área e acabámos por fazer o golo. A paragem no jogo não nos ajudou nada, a partir daí não houve grande fio de jogo de nenhuma das equipas. Foi uma vitória justa”, destacou ainda sobre a fase em que abdicou de Slimani e lançou Pedro Gonçalves, algo que mostra as melhorias no plantel.

“São dias e é muito isto, cabe-me a mim não levar isto como se fosse uma certeza. Há dias assim, em que precisamos de jogar com um estilo de jogadores, outro não, não quer dizer que não se volte… O que vamos fazer é estudar o P. Ferreira, utilizar a melhor equipa e somos melhores se tivermos todas estas opções porque nos ajudam a mudar o jogo e ainda tínhamos o Dani [Bragança] no banco, o Tabata que podíamos substituir por um avançado ou por um ala e o facto de termos todas essas opções torna-nos melhor equipa”, salientou o técnico do conjunto verde e branco, antes de falar da importância do triunfo.

“Dentro da tranquilidade que é estar em segundo lugar, porque ainda estamos no segundo lugar, fica a tranquilidade de não perder pontos numa paragem que será agora mais longa, isso seria mau. Temos de olhar para nós. O Pote ainda precisa de ritmo, o Palha [Palhinha] que é muito importante para nós precisa de ritmo, o Edwards precisa de treino, o Slimani vai para a seleção e não pode fazer o mesmo tipo de treino… Não vale a pena olharmos para o adversário, obviamente que estamos à espera que percam porque faz parte do Campeonato e já não temos confronto direto com o FC Porto, só com o Benfica é que temos, e o que levamos é uma paz de espírito para melhorar mais e um bom jogo que fizemos aqui”, concluiu.