O treinador do FC Porto admitiu este sábado esperar um jogo equilibrado frente ao Boavista, na 27.ª jornada da I Liga de futebol, salientando a mais valia que foi a entrada de Petit para o comando dos ‘axadrezados’.

Sérgio Conceição lembrou o bom desempenho que o Boavista tem feito nos jogos em casa e focou o ‘peso’ de um dérbi.

“São sempre jogos equilibrados a todos os níveis. O Boavista só perdeu em casa com o Famalicão. É clara essa valia com a entrada deste novo treinador. Estamos preparados para a sua dinâmica de jogo. O treinador não joga, ajuda a equipa a jogar, ajuda a equipa a ter comportamentos dentro do que se quer. Ao olhar para o Boavista, tentamos perceber onde residem alguns pontos fortes e onde podemos ferir. Estamos a falar do ambiente do dérbi e isso passa para segundo plano”, frisou o treinador em conferência de imprensa de antevisão.

O treinador dos ‘dragões’ desvalorizou o facto de ter jogado a meio da semana para a Liga Europa com o Lyon e o regresso a Portugal ter atrasado devido a uma avaria no avião.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Não vou deixar de ser coerente na minha ideia. Uma equipa como o FC Porto tem de arranjar soluções, gerir os treinos e jogos da melhor forma, para chegar ao jogo e ganhar, sem qualquer desculpa. Queríamos mais tempo para preparar, mas isso faz parte. O importante é ir lá para dentro e fazer tudo para ganhar os três pontos”, reforçou.

Sérgio Conceição aproveitou ainda a oportunidade para comentar a eliminação do FC Porto na prova europeia e explicou o que falta às equipas portuguesas para chegarem mais longe.

“Não conseguimos por falta de dinheiro. Falta dinheiro para ter mais opções de qualidade para fazer frente aos ‘tubarões’. Em quatro anos estivemos duas vezes nos quartos de final da Liga dos Campeões, perdemos com dois campeões da Europa: o Liverpool e o Chelsea. Trabalhamos de forma muito séria, dedicada, ambiciosa, ao máximo, mas só Jesus Cristo fazia milagres e, mesmo assim, não agradou a toda a gente. Nem sempre é possível ganhar. E eu fico com uma azia dos diabos quando perco. Sinto-me muito mal com a derrota”, disse ainda.

Sérgio Conceição foi ainda questionado se Vitinha está preparado para estar na seleção principal de Portugal, apesar de não ter sido convocado para o ‘play-off’ para o Mundial.

“Todos os jogadores que estão no FC Porto estão prontos para as seleções. Depois, cabe aos selecionadores convocar ou não, mas nunca me meti e não me vou meter nessa guerra, até porque acredito que seja uma dor de cabeça para o selecionador nacional”, concluiu.

O FC Porto, líder do campeonato, com 70 pontos, defronta, este domingo, o Boavista, no 13.º lugar, com 27, no Estádio do Bessa, a partir das 20h45, em jogo da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrado por Artur Soares Dias, da associação do Porto.