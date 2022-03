Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Não é só o discurso — e os percalços durante o discurso — de Vladimir Putin, no 8.º aniversário da anexação da Crimeia, que está a dar de falar. Também a roupa escolhida pelo presidente russo está a motivar críticas da oposição — em específico, o blusão azul escuro, que custará 10.500 libras (mais de 12.500 euros, à taxa de câmbio atual). Já a camisola branca de gola alta, de acordo com o The Telegraph, custará 3.200 libras (cerca de 3.800 euros).

Foi Lyubov Sobol, próxima do líder da oposição Alexey Navalny (que está detido), quem lançou a crítica no Twitter: “Putin mantém-se fiel a si próprio: em Luzhniki, estava a ostentar um casaco de 1,4 milhões de rublos Loro Piana”. Loro Piana é uma marca de alta costura italiana que Putin já teria usado noutras ocasiões. O The Telegraph acrescenta que o casaco é feito de caxemira, penas de ganso branco e pura lã virgem.

“Seria bom começar a substituição das importações russas com a substituição das importações do guarda-roupa de Putin”, criticou Lyubov Sobol.

Putin discursou no estádio onde, há menos de quatro anos, a França derrotou a Croácia na final do mundial de futebol por 4-2. Enquanto Putin falava, a emissão foi cortada e passou para um dos artistas convidados, o cantor Oleg Gazmanov, a interpretar o tema “Para a frente, Rússia!”. O canal justificou com uma “falha técnica no servidor”. Na altura, o presidente russo dizia que “o início da operação coincidiu, por acaso, com o aniversário de um dos notáveis feitos militares” do país.