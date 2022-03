O comissário executivo das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril afirma que há “total alinhamento” com o Presidente da República para privilegiar ações viradas para o futuro e para o envolvimento dos jovens na democracia.

Estou totalmente alinhado com a mensagem do Presidente da República de virar as comemorações para o futuro. Devemos aproveitar este momento para evocar e homenagear os protagonistas, os movimentos que explicam a democracia, mas devemos ser capazes de transformar estas comemorações numa celebração da democracia hoje”, declara Pedro Adão e Silva em entrevista à agência Lusa sobre as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril.

As iniciativas arrancam já esta quarta-feira com uma cerimónia solene em Lisboa, embora a Comissão Nacional das Comemorações, órgão atualmente liderado por Marcelo Rebelo de Sousa – e que aprova os programas da sua equipa executiva -, ainda não esteja constituída.

Mas Pedro Adão e Silva desvaloriza: “O Presidente da República decidiu que só nomearia esse órgão depois da formação do Governo. Sabemos que tudo isso se atrasou”, esclarece.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Para o comissário executivo, no entanto, até agora, tem sido muito fácil articular o plano de trabalho com o Presidente da República. “Tudo aquilo que se vai iniciar [na quarta-feira] já foi totalmente articulado e definido com o Presidente da República, sem nenhuma dificuldade. Estou totalmente alinhado com o modo como o Presidente da República olha para esta comemorações e com a tónica que tem colocado”, reforça.

Já sobre o caso da demissão do general Ramalho Eanes da presidência da Comissão Nacional das Comemorações, por alegadas divergências com a Associação 25 de Abril, Pedro Adão e Silva não comenta. “Tenho não só enorme estima pessoal pelo general Eanes, como enorme admiração por ele. Tenho a certeza de que o general Eanes, em muitos momentos das comemorações, estará envolvido e presente”, declara.

Questionado sobre o papel que vão assumir os militares da Associação 25 de Abril nas comemorações, o comissário executivo assegura que esta entidade vai estar envolvida em várias iniciativas, sendo a primeira, já esta quarta-feira, com a condecoração de militares de Abril.

“A escolha [dos militares condecorados] foi articulada entre a Associação 25 de Abril e a Presidência da República. Tenho partilhado com o coronel Vasco Lourenço — e ele comigo — várias ideias sobre a concretização de iniciativas. Já no dia 1 de abril, faremos uma homenagem, que tem várias dimensões, a um dos símbolos do 25 de Abril, que é Salgueiro Maia — e essa homenagem também vai envolver a Associação 25 de Abril”, revela.

Essencial envolvimento ativo do PSD nas comemorações

O comissário executivo das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril considera essencial um envolvimento ativo do PSD e atribui as críticas do ano passado de Rui Rio à sua equipa ao “calor do momento político”.

As comemorações devem ser abertas, plurais e em torno do arco constitucional, em relação ao qual os partidos se reveem. Nem concebo umas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril que não envolvam ativamente o PSD”, declara Pedro Adão e Silva em entrevista à agência Lusa.

Professor universitário, comentador político, antigo membro do Secretariado Nacional do PS entre 2002 e 2004, mas que depois se afastou da militância partidária, Pedro Adão e Silva aponta que um dos temas que “terá de ser necessariamente celebrado é importante para compreender a história do PSD: A ala liberal e a forma como se deu o seu fim na sequência da vigília da Capela do Rato e da saída de Miller Guerra e de Sá Carneiro da Assembleia Nacional”.

“A vigília da Capela do Rato cumpre 50 anos em dezembro. Logo em janeiro, há um importante discurso de Miller Guerra na Assembleia Nacional, insurgindo-se precisamente face à forma como o regime lidou com a vigília da Capela do Rato. Há temas fundadores da nossa democracia e que se prendem com a génese do PSD”, salienta.

O PSD, segundo o comissário executivo das comemorações, “é um partido que celebra e sempre celebrou o 25 de Abril”.

“Portanto, não acompanho essa ideia de que o PSD tem uma reserva. Pelo contrário, com vários autarcas do PSD com quem tenho contactado, há manifestação de total envolvimento e disponibilidade para as comemorações”, sustenta.

Confrontado com as críticas que foram feitas no ano passado pelo presidente do PSD à estrutura que dirige, advertindo para o peso das remunerações até dezembro de 2026, Pedro Adão e Silva contrapõe que não têm qualquer sentido.

“Esta estrutura é exígua e não corresponde nada àquilo que foi sendo dito. Sempre pensei que a melhor forma de responder a essas críticas é o momento em que as comemorações se iniciam e aquilo que vai ser feito e a natureza das comemorações. Sempre atribuí às críticas do doutor Rui Rio ao calor do momento político e não tanto à natureza das comemorações”, afirma.

Pedro Adão e Silva recorda depois que “foi assumido pelo Presidente da República e pelo primeiro-ministro — e foi isso que também justificou que tivesse aceitado o convite — a importância de haver umas comemorações longas daquilo que é o arco temporal que explica por um lado o fim do Estado Novo e o 25 de Abril e, depois, por outro lado, o processo de consolidação democrática”.

Não se trata de comemorar um dia, mas um período que abrange o processo de democratização. Como professor universitário, continuo a dar aulas, tendo suspendido o meu vínculo. Dou aulas de graça e troquei o meu salário de professor universitário por um salário de diretor-geral. Acho que nem vale a pena falar”, diz.

Já sobre o facto de as comemorações ocorreram numa conjuntura política em que o Chega, que não se revê no atual regime, é a terceira maior força política no parlamento, o docente universitário e sociólogo entende que essa é uma reflexão que o regime democrático deve fazer”, não a interpretando como uma dificuldade para o cumprimento do plano de comemorações.

“É preciso perceber o que motiva e justifica que uma parte dos eleitores se reveja nessa formação política. Isso torna mais atual e necessária a celebração e evocação de princípios fundadores das democracias liberais e pluralistas”, advoga.

Para Pedro Adão e Silva, “a chave destas comemorações está precisamente se elas foram em torno daquilo que une, esse chão comum democrático, liberal e pluralista”.

“Como reforçamos esse chão comum, como somos capazes de diminuir o espaço para a desconfiança, para o ceticismo e para a descrença nas instituições da democracia”, especifica, numa alusão a um dos principais desafios inerentes ao plano de comemorações dos 50 anos do 25 de Abril.

25 de novembro foi marcante mas divide e diz pouco à sociedade

O comissário executivo das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril entende que o 25 de novembro de 1975 foi marcante e consolidou o processo democrático, mas hoje diz pouco à sociedade portuguesa e divide.

O 25 de novembro de 1975, bem como outras datas, será assinalado, motivo de debate e de reflexão, mas não é uma efeméride que se possa comparar com o 25 de Abril de 1974″, defende Pedro Adão e Silva em entrevista à agência Lusa.

Interrogado sobre o modo como vai ser assinalado o 25 de novembro de 1975, quando se completarem 50 anos desta operação militar, o comissário executivo começa por referir que “todos os partidos, entidades e organizações devem promover as suas próprias celebrações”.

As comemorações, na sua perspetiva, “têm de ser plurais naquilo que é a iniciativa da comissão [executiva], mas também têm de ser um momento para todos fazerem as suas próprias comemorações”.

“A ideia da multiplicação das comemorações é fundamental. Há temas que interessam mais a alguns partidos, associações sindicais, a regiões do país ou a conjuntos de autarquias. Não deve haver uma tentativa de uma visão daquilo que foi a nossa História, porque isso é equívoco, limitador – e limitador da própria ideia democrática hoje”, sustenta.

Para Pedro Adão e Silva, o 25 de novembro de 1975, apesar de ser “uma data marcante”, é também “uma data que diz pouco”.

“Se queremos fazer destas comemorações um momento de falar para os jovens, teremos sempre muita dificuldade em falar do 25 de novembro. É um tema muito importante para os jornalistas, para os comentadores e para alguns políticos, mas diz pouco à sociedade portuguesa”, argumenta.

Nesta entrevista, o comissário executivo advoga que “Portugal tem a singularidade de celebrar um momento que une” o seu povo, o 25 de Abril, “que foi vivido como uma festa e ao qual a larguíssima maioria da população portuguesa – independentemente de votar mais no centro-direita, à direita, à esquerda, ou centro-esquerda — associa importantes transformações na vida coletiva, quer do ponto de vista das liberdades e dos direitos, quer do ponto de vista material e da pertença à Europa”.

“Devemos concentrar-nos em celebrar aquilo que nos une e não o que nos divide”, advoga o sociólogo, professor universitário e comentador político.

Para justificar a sua tese, Pedro Adão e Silva observa que o general Ramalho Eanes e o coronel Vasco Lourenço “foram os dois protagonistas centrais do 25 de novembro — e são os próprios que dizem que não se celebra aquilo que divide, mas aquilo que une”.

“Esta ideia de outros quererem celebrar muito aquilo que os próprios atores desse momento, que foi fundamental para a consolidação do processo democrático, entendem que não é o momento para celebrar, porque divide, e que devemos celebrar antes o que nos une – o 25 de Abril -, acho que isso responde”, acrescenta.

Nesta entrevista, Pedro Adão e Silva salienta a importância de virar as comemorações para o futuro e para os jovens, frisando que “a maior parte da população portuguesa já nasceu depois de 1974”.

“Para muitos jovens, o 25 de Abril começa a ser uma memória distante e difusa – um evento histórico em relação ao qual já não têm proximidade”, assinala, antes de se referir às elevadas taxas de abstenção eleitoral entre os mais jovens — um fenómeno que indicia afastamento em relação à democracia.

Pedro Adão e Silva aponta em primeiro lugar “desigualdades, assimetrias e novas clivagens sociais”.

“Há um outro lado, que é o da valorização da participação e da pertença democrática. Uma explicação para as pessoas votarem menos prende-se com a sensação de que votar serve para pouco. Entendo que a participação e o envolvimento corrigem essa sensação, mostrando que se pode de facto mudar quando se vota, quando se participa”, afirma.

Por isso, no contexto das escolas, na perspetiva do comissário executivo, “é fundamental que se consiga mostrar que a participação e o envolvimento fazem diferença”.

“Quando olhamos para as práticas democráticas portuguesas, onde se verificam enormes fragilidades é exatamente nos mecanismos de participação. Isso fragiliza a nossa democracia”, conclui.

Outra preocupação da Comissão Executiva é levar as comemorações a todos os pontos do país.

“Uma das primeiras iniciativas é em Lamego. A chave está no envolvimento das câmaras municipais e das escolas. Por isso, uma das iniciativas é direcionada para o público infanto-juvenil e envolve as autarquias, a rede de cineteatros e as escolas”, realça, antes de deixar a seguinte nota: “A forma como vejo estas comemorações e esta estrutura não é tanto como entidade promotora das comemorações por si só”.

“É uma entidade que vai tentar que o país, nas suas várias organizações e instituições, tenha as suas próprias comemorações. Portanto, vai contribuir para que se multipliquem as comemorações”, acrescenta.