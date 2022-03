Um dérbi, seja ele em que país for, é sempre um jogo especial para José Mourinho. Um dérbi de Roma após a derrota na primeira volta numa partida intensa e em aberto até ao final entre cinco golos, ainda mais. E um dérbi a valer subida ao quinto lugar, mais ainda. Mas além de tudo isso, houve pelo meio as críticas de um antigo treinador dos romanos e essa foi como que a pitada em falta para voltar o mode Mourinho.

“Não é uma questão de preferência. Maurizio Sarri está a fazer um melhor trabalho na Lazio, conferiu uma identidade à equipa. José Mourinho falhou em cumprir as expectativas até agora. Não falo a nível de comunicação mas em qualidade de futebol. A Roma ainda não sabe bem o que quer fazer em campo, enquanto a Lázio é mais equilibrada”, comentou na antecâmara do jogo Zdenek Zeman, treinador checo com nacionalidade italiana que treina há quase 50 anos no país (hoje no Foggia) e passou pelos dois clubes.

“Esperam que um treinador que venceu 25 troféus responda a alguém que só conquistou por duas vezes a Serie B [Segunda Liga italiana]? Se me perguntarem acerca de Giovanni Trapattoni ou Fabio Capello, ficarei contente em responder mas Zeman… Por favor, não consigo”, respondeu o português, que antes tinha falado do descansado dos rivais depois da eliminação na Liga Europa frente ao FC Porto em contraponto com a Roma que voltou a jogar na quinta-feira para passar aos quartos da Conference League.

