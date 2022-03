Pelo menos seis pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após um carro a alta velocidade ter abalroado a multidão que festejava o carnaval nas ruas de Strépy-Bracquegnies, na Bélgica, anunciou o autarca local.

Em conferência de imprensa, com a atualização dos dados anunciou-se a morte de seis pessoas, a existência de pelo menos 10 feridos graves e 27 feridos ligeiros. Mais de 70 foram assistidas no local, onde se encontravam cerca de 100 pessoas, anunciou Jacques Gobert, presidente da câmara local.

“O carro apareceu a alta velocidade. E temos algumas dezenas de feridos e, infelizmente, várias pessoas morreram”, tinha explicado o autarca Jacques Gobert à rádio RTBF.

As celebrações em Strépy-Bracquegnies, a cerca de 50 quilómetros a sul de Bruxelas, foram retomadas, após dois anos canceladas devido à pandemia de Covid-19. As celebrações do carnaval estão marcadas para 20,21 e 22 de março.

Inicialmente a imprensa avançou que o acidente podia ter sido causado por um carro que estava a ser perseguido pela polícia, mas a hipótese terá sido descartada.

“Notícias horríveis de Strépy-Bracquegnies. Uma comunidade que se reuniu para comemorar foi atingida no coração”, reagiu o primeiro-ministro Alexander De Croo no Twitter.