O Liverpool tinha conseguido oito vitórias consecutivas na Premier League, garantira também a passagem aos quartos da Liga dos Campeões (onde vai defrontar o Benfica) mas enfrentava no Emirates aquele que seria o grande teste ao que pode na verdade fazer até ao final da temporada, já depois de ter conquistado a Taça da Liga. A primeira parte não foi fácil frente a um Arsenal que era a equipa com melhor rendimento nos dez jogos anteriores até ao clássico, o segundo tempo resolveu as contas em menos de dez minutos. E se os reds voltaram a não sofrer golos, a capacidade de mudar e bem no ataque continua a fazer a diferença.

Em Londres, começaram na frente com Luis Díaz, Sadio Mané e Diogo Jota e, quando o português fez o primeiro golo, já se preparavam na linha lateral Salah e Firmino para entrar. Foram lançados na mesma em campo e, pouco depois, o brasileiro fechou as contas com o 2-0. E ainda havia Minamino e Chamberlain, tantas vezes utilizado na frente, como opções. E Origi, que caiu da convocatória. Nessas nove vitórias na Premier League, o Liverpool marcou 23 golos e consentiu apenas dois, sinal de que também as melhorias na frente de ataque contribuíram para a equipa permitir menos golos e oportunidades aos adversários. E era como esse embalo que chegavam agora os quartos da Taça de Inglaterra em Nottingham.

“Estivemos muito bem no mercado porque comprámos um central incrivelmente talentoso e muito jovem, o que fez todo o sentido [Konaté]. O Diogo [Jota] está na melhor idade. O Luis [Díaz] está na melhor idade [ambos têm 25 anos]. Alguns dos outros rapazes não são velhos mas dentro de três ou quatro anos podem chamar-lhes isso. Mas, para mim, o melhor período para eles ainda está para vir. Também temos de preparar o clube para o período que se segue, para que seja mais bem sucedido do que está a ser agora”, confessara Jürgen Klopp em entrevista à Sky Sports sobre “o melhor plantel” que teve em Liverpool.

“Se chegarmos a março num lugar interessante na tabela, nos quartos da Taça e em todas as competições pode ser uma temporada muito boa. Os jogadores são gananciosos no bom sentido e espero que possam alcançar algo com isso”, referiu o técnico sobre aquilo que poderia ainda acontecer antes de mais uma paragem para as seleções. Antes, havia Taça de Inglaterra. E a possibilidade de chegar às meias-finais.

Não foi um jogo propriamente fácil, longe disso. E o Nottingham Forest, estando num escalão inferior do futebol inglês, fez um jogo de Premier League. No entanto, e mais uma vez, apareceu o herói do costume também nas taças, Diogo Jota: já no último quarto de hora, com Luis Díaz e Minamino já em campo num ataque que hoje começou com o português, com Firmino e com Elliott, o avançado esticou-se ao segundo poste para conseguir ainda fazer o desvio no limite do fora de jogo e lançou a festa dos adeptos dos reds, naquele que foi o 19.º golo da temporada do internacional que passou o registo atual de Cristiano Ronaldo e vai chegar agora à Seleção como o melhor marcador português nas cinco principais ligas (78′).